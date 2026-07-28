KYK BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?
Üniversite eğitimine başlayacak binlerce öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?", "Başvuru tarihleri belli oldu mu?" ve "KYK burs başvurusu nasıl yapılır?" soruları gündemdeki yerini korurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından 2026 yılı burs ve kredi başvuru takvimi açıklamaları takip ediliyor. İşte bilgiler...
KYK burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri, başvuru sürecine ilişkin açıklamaları bekliyor. Her yıl e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen KYK burs ve kredi başvurularında adayların ekonomik, sosyal ve eğitim durumları çeşitli kamu kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiriliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
KYK BURS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvuruları henüz başlamadı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13–17 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu sene de başvuruların aynı dönemde alınacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK BURSU NE KADAR?
Ön Lisans / Lisans: 4.000 TL
Yüksek Lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KYK bursu için adaylarda genel olarak şu şartlar aranıyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs almıyor olmak (bazı istisnalar hariç),
Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılmış olmamak,
Mali durum değerlendirmesinde burs almaya uygun bulunmak.
Kesin şartlar, yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.