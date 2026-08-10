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        Haberler Bilgi KYK burs başvuruları ne zaman? Geri sayım başladı... 2026 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

        KYK burs başvuruları ne zaman? Geri sayım başladı... 2026 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Üniversite Tercih sürecinde sona gelinmesi kayıt sürecinin başlamasına 2 haftadan kısa süre kalması beraberinde öğrencilerin bir diğer gündemi olan KYK yurt başvurularını da ilk sıralara getirdi. Bu bağlamda özellikle "2026 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihi ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri öncesinde geri sayımda sona yaklaşılırken öğrenciler merak içerisinde başta belirtilen sorunun da cevabını araştırıyor. Peki, 2026 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sorgulananlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilen ayrıntılar....

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        2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihi henüz belli olmadı. Bilindiği üzere 2025 yılı üniversite yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 1 Eylül 2025 tarihinde e-Kayıt ve yüz yüze kayıt seçenekleriyle eş zamanlı olarak başladı. İnternet üzerinden yapılan e-Kayıt işlemleri 3 Eylül'de tamamlanırken, üniversite kampüslerinde gerçekleştirilen fiziki kayıtlar ise 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitimiyle birlikte sona erdi. Kesin kayıtların tamamlanmasının ardından öğrenciler için resmi üniversite öğrencilik statüsü başlamış ve eğitim dönemine hazırlık süreci netleşmiş oldu.

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        KYK burs başvuruları ise 13 - 17 Ekim tarhleri arasında yapıldı. Geçen yılki uyguklama refrans alındığında bu yıl ki başvuruların da 2026 üniversite kesin kayıt sürecinin 28 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte 1 - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru tarihleri ilan edildikten sonra e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak online ortamda gerçekleştirilir. Başvuru süreci başladığında T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapıp arama çubuğuna "Burs/Kredi Başvurusu" yazarak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmet ekranına ulaşmanız gerekir. Karşınıza çıkan ekranda öncelikle eğitim bilgileriniz, kimlik bilgileriniz ve yerleşim yeriniz gibi sistemde kayıtlı olan kişisel bilgilerinizi dikkatlice kontrol edip onaylamanız istenir. Ardından, burs veya kredi hakkınızın puanlanmasında doğrudan etkili olan ailenizin mali durumu, anne-babanın mesleği, üzerlerine kayıtlı mal varlığı durumları ile eğer varsa şehitlik, gazilik veya engellilik gibi özel durum belgelerine dair soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız şarttır. Tüm bu bilgileri girip onayladıktan sonra sistem size bir başvuru takip numarası verir ve böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olur; bu aşamadan sonra tek yapmanız gereken başvurunuzu kaydedip sonuçların ilan edilmesini beklemektir.

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