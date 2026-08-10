KYK burs başvuruları ne zaman? Geri sayım başladı... 2026 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru tarihleri ilan edildikten sonra e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak online ortamda gerçekleştirilir. Başvuru süreci başladığında T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapıp arama çubuğuna "Burs/Kredi Başvurusu" yazarak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmet ekranına ulaşmanız gerekir. Karşınıza çıkan ekranda öncelikle eğitim bilgileriniz, kimlik bilgileriniz ve yerleşim yeriniz gibi sistemde kayıtlı olan kişisel bilgilerinizi dikkatlice kontrol edip onaylamanız istenir. Ardından, burs veya kredi hakkınızın puanlanmasında doğrudan etkili olan ailenizin mali durumu, anne-babanın mesleği, üzerlerine kayıtlı mal varlığı durumları ile eğer varsa şehitlik, gazilik veya engellilik gibi özel durum belgelerine dair soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız şarttır. Tüm bu bilgileri girip onayladıktan sonra sistem size bir başvuru takip numarası verir ve böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olur; bu aşamadan sonra tek yapmanız gereken başvurunuzu kaydedip sonuçların ilan edilmesini beklemektir.