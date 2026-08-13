GSB 2026-2027 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite tercih sürecinin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından gözler GSB'nin açıklayacağı burs ve kredi başvuru takvimine çevrildi. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 13-17 Ekim günleri arasında alınırken 2026-2027 dönemi KYK kredi ve burs başvuru tarihlerinin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru takvimi…
KYK burs başvuru tarihi 2026-2027 dönemi için araştırılmaya başlandı. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alınırken, bu yıl için henüz resmi takvim açıklanmadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı ve 2026-2027 döneminde burs ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs ücretleri ne kadar, kredi ve burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında son durum...
BAŞVURULAR GEÇTİĞİMİZ YILLARDA EKİM’DE ALINDI!
Yurt başvurularının aksine burs ve kredi başvuruları, üniversite kayıtlarının ve YKS ek yerleştirme süreçlerinin sona ermesinin ardından alınmaya başlanıyor. 2024 yılında 8-13 Ekim günleri arasında alınan KYK burs başvurusu, 2025 yılında ise 13-17 Ekim tarihlerinde tamamlandı.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvurusu, başvuru döneminde e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri doldurması, YÖKSİS'teki eğitim bilgilerini kontrol etmesi ve başvuruyu onaylaması gerekiyor. Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.
KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?
KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs hakkının devam etmesi için öğrencinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıması ve öğrenimine devam etmesi gerekiyor.
KYK BURSU DEVAM ŞARTLARI NELER?
KYK bursunun devam etmesi için öğrencilerin akademik başarı durumlarını koruması gerekiyor. Bunun yanında bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.
KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİMLERE VERİLİYOR?
KYK burs başvurularında bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler, devlet korumasında yetişenler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular öncelikli gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca YKS'de belirli başarı sıralamasına giren öğrenciler de öncelikli olarak değerlendirilebiliyor.
KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu ve öğrenim kredisi arasındaki temel fark geri ödeme durumudur. Burs, şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi eğitim süresince maddi destek sağlıyor ve mezuniyet sonrasında geri ödeniyor.
KYK BURS BAŞVURUSUNDA HANGİ BİLGİLER İSTENİYOR?
Başvuru sırasında öğrencilerin aile geliri, anne ve babanın çalışma durumu, mal varlığı ve ikamet bilgileri gibi ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri beyan etmesi gerekiyor. Eğitim bilgileri ise YÖKSİS üzerinden kontrol edilerek başvuruya yansıtılıyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 KYK burs başvurusu için resmi takvimin açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru tarihleri duyurulduğunda öğrenciler e-Devlet üzerinden burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayabilecek.