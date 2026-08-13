KYK burs başvuru tarihi 2026-2027 dönemi için araştırılmaya başlandı. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alınırken, bu yıl için henüz resmi takvim açıklanmadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı ve 2026-2027 döneminde burs ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs ücretleri ne kadar, kredi ve burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte GSB ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında son durum...