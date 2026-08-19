KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2027-2027 | Gözler GSB’de! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt ücretleri ne kadar ve başvuru şartları neler?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 2 Eylül 2025 tarihinde başlayan KYK yurt başvurularının bu yıl ne zaman alınmaya başlanacağı merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesindeki yurtlarda konaklamak isteyen öğrencilerin gözü “KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt ücretleri ne kadar ve başvuru şartları neler?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 GSB ile KYK yurt ücretleri ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…