KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2027-2027 | Gözler GSB’de! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt ücretleri ne kadar ve başvuru şartları neler?
KYK yurt başvuru tarihleri ve ücretleri, 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yurt ücretleri ve KYK yurt başvuru tarihleri için gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu yıl 24-28 Ağustos günlerinde tamamlanacak üniversite kayıtlarının ardından KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak? İşte, 2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar…
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 2 Eylül 2025 tarihinde başlayan KYK yurt başvurularının bu yıl ne zaman alınmaya başlanacağı merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesindeki yurtlarda konaklamak isteyen öğrencilerin gözü “KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt ücretleri ne kadar ve başvuru şartları neler?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 GSB ile KYK yurt ücretleri ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK yurt başvuruları için henüz başvuru ekranı açılmadı. GSB'nin açıklayacağı takvimle birlikte öğrenciler belirlenen tarihler arasında işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.
2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru takvimini bekliyor. Resmi duyurunun ardından başvuru süreci e-Devlet üzerinden başlayacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra GSB Yurt Başvurusu ekranından başvurularını tamamlayabiliyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Başvuru işlemlerinin tek resmi adresi e-Devlet platformudur. Öğrencilerin başvuru döneminde herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmadan işlemlerini dijital ortamda tamamlayabilecek.
2026 KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KYK yurt başvurularında adayların öğrenci durumları ve başvuru kriterleri dikkate alınıyor. Kesin şartlar, yeni dönem başvuru kılavuzu yayımlandığında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak.
2026 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026-2027 KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Yeni dönem fiyatları yurt tiplerine göre belirlenecek ve resmi açıklamanın ardından öğrenciler güncel ücret bilgilerine ulaşabilecek.
2025-2026 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADARDI?
2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK yurt ücretleri yurt tipine göre aylık 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyordu. 2026-2027 döneminin güncel ücretleri ise GSB tarafından henüz açıklanmadı.
KYK YURT TİPLERİ NELER?
KYK yurtları farklı oda kapasitesi ve fiziki imkanlara göre çeşitli tiplerden oluşuyor. Yurtların oda kişi sayısı, banyo ve tuvalet özellikleri ile sunulan imkanlar yurdun bulunduğu binaya ve tipine göre değişiklik gösterebiliyor.
KYK YURTLARINDA KAÇ KİŞİ KALIYOR?
KYK yurtlarında oda kapasitesi yurt tipine göre farklılık gösteriyor. Bazı yurtlarda 6-8 kişilik odalar bulunurken, daha üst tip yurtlarda 1, 2, 3 veya 4 kişilik odalar öğrencilerin kullanımına sunulabiliyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlayacak. KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de GSB tarafından resmi takvim kapsamında ilan edilecek ve adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.