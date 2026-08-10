KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu, nereden nasıl başvuru yapılır? Gözler GSB'de!

Üniversite tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin araştırdığı konular arasına KYK yurt başvuruları da girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında barınma desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak başvuru takvimini bekliyor. KYK yurtlarına hem üniversiteye yeni yerleşen adaylar hem de öğrenimini sürdüren ara sınıf öğrencileri başvurabilecek. İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki 2026 KYK yurt başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı ve öğrencilerin hangi adımları izlemesi gerekiyor? İşte GSB KYK yurt başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...