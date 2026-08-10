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        Haberler Bilgi Gündem KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu, nereden nasıl başvuru yapılır? Gözler GSB'de!

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu, nereden nasıl başvuru yapılır? Gözler GSB'de!

        YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının gündemi bu kez KYK yurt başvurularına çevrildi. 2026-2027 akademik yılında ilk kez üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler ile öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar için başvuru takvimini araştırmaya başladı. KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılması beklenirken, başvuruların başlayacağı tarih ve izlenecek adımlar merak ediliyor. Peki 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, GSB başvuru ekranı açıldı mı ve başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte KYK yurt başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Üniversite tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin araştırdığı konular arasına KYK yurt başvuruları da girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında barınma desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak başvuru takvimini bekliyor. KYK yurtlarına hem üniversiteye yeni yerleşen adaylar hem de öğrenimini sürdüren ara sınıf öğrencileri başvurabilecek. İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki 2026 KYK yurt başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı ve öğrencilerin hangi adımları izlemesi gerekiyor? İşte GSB KYK yurt başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı. Yurt ve burs başvuruları farklı takvimler doğrultusunda alınırken, süreç üniversitelerin akademik takvimlerine göre de şekillenebiliyor.

        Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında KYK burs başvurularının genellikle Ekim ve Kasım aylarında başladığı görülüyor.

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        KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği için sisteme giriş imkânı bulunmayan öğrencilerin önceden gerekli işlemleri tamamlaması önem taşıyor. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlikleriyle PTT şubelerine başvurarak şifre alabilecek. Ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi alternatif giriş yöntemleri de kullanılabilecek.

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        Başvurular, e-Devlet sisteminde kayıtlı öğrenim bilgileri esas alınarak değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini başvuru öncesinde kontrol etmeleri gerekiyor. Bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunan adayların üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgileriyle yapılan yurt başvuruları ise geçersiz kabul edilecek.

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