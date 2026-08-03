KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri, oda tipleri ve aylık ücretleri öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. 29 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercihlerinin ardından gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilerin KYK yurt başvuru süreci başlayacak. İşte, KYK yurt bulunan il ve ilçeler...