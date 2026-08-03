KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt bulunan il ve ilçeler...

        KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt bulunan il ve ilçeler...

        KYK yurt başvuru tarihleri, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarına göre 24-28 Ağustos günleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, KYK yurt ücretlerini ve oda tiplerini merak ediyor. İşte, 2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 17:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri, oda tipleri ve aylık ücretleri öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. 29 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercihlerinin ardından gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilerin KYK yurt başvuru süreci başlayacak. İşte, KYK yurt bulunan il ve ilçeler...

        2

        2026-2027 KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları henüz açıklanmadı. KYK başvuru tarihlerine ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizde yer alacak.

        3

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026-2027 eğitim döneminde KYK ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 6 farklı oda tipine göre değişen KYK yurt ücretleri 750 ile 1250 TL arasında değişiklik gösterdi.

        4

        KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER

        Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilere uygun fiyatlı ve konforlu konaklama imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK yurt bulunan il ve ilçeler listesini yayınladı.

        KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        5

        GEÇTİĞİMİZ YIL (2025-2026) KYK YURT TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

        1. TİP: 750 TL

        2. TİP: 850 TL

        3. TİP: 850 TL

        4. TİP:1050 TL

        5. TİP: 1150 TL

        6. TİP: 1250 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı