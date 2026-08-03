KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt bulunan il ve ilçeler...
KYK yurt başvuru tarihleri, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarına göre 24-28 Ağustos günleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, KYK yurt ücretlerini ve oda tiplerini merak ediyor. İşte, 2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri, oda tipleri ve aylık ücretleri öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. 29 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'ta sona erecek olan YKS tercihlerinin ardından gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilerin KYK yurt başvuru süreci başlayacak. İşte, KYK yurt bulunan il ve ilçeler...
2026-2027 KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları henüz açıklanmadı. KYK başvuru tarihlerine ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizde yer alacak.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim döneminde KYK ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 6 farklı oda tipine göre değişen KYK yurt ücretleri 750 ile 1250 TL arasında değişiklik gösterdi.
KYK YURT BULUNAN İL VE İLÇELER
Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilere uygun fiyatlı ve konforlu konaklama imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK yurt bulunan il ve ilçeler listesini yayınladı.
GEÇTİĞİMİZ YIL (2025-2026) KYK YURT TİPLERİ VE ÜCRETLERİ
1. TİP: 750 TL
2. TİP: 850 TL
3. TİP: 850 TL
4. TİP:1050 TL
5. TİP: 1150 TL
6. TİP: 1250 TL