2026 LGS yerleştirme sürecinde tercih ettiği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda öğrenciler belirlenen tarihler arasında nakil tercihinde bulunabilecek. İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci de başlayacak. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise komisyon başvuruları alınacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS nakil takvimi ve tüm detaylar...