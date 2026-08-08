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        Haberler Bilgi Gündem LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS 1. nakil sonuç tarihleri

        LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS 1. nakil sonuç tarihleri

        LGS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler 1. nakil sürecine çevrildi. İstediği liseye yerleşemeyen ya da tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında nakil başvurularını e-Okul sistemi üzerinden tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti. İlk nakil sürecinin ardından 2. nakil başvuruları ve sonuç takvimi de belli oldu. İki nakil döneminde de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları alınacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS 1. ve 2. nakil sonuçları ile yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 01:44 Güncelleme:
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        2026 LGS yerleştirme sürecinde tercih ettiği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda öğrenciler belirlenen tarihler arasında nakil tercihinde bulunabilecek. İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci de başlayacak. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise komisyon başvuruları alınacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS nakil takvimi ve tüm detaylar...

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        LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yerleştirme takvimine göre LGS 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alındı.

        LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabilecek.

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        LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇLARI

        Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil süreci başlayacak.

        MEB takvimine göre:

        2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

        2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

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        HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ

        İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.

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        Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

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