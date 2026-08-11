LGS 2026 LİSE 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI | MEB 2026 LGS 2.nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? LGS 3. tercih e-Okul başvuruları ne zaman?
LGS yerleştirme sürecinde gözler ikinci nakil dönemine çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen ya da önceki tercih dönemlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte LGS kapsamında 3. tercih olarak da bilinen ikinci nakil başvurularının hangi tarihlerde yapılacağı ve sonuçların ne zaman ilan edileceği netleşti. Peki, MEB 2026 LGS 2.nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır, taban puanları belli oldu mu? İşte LGS Lise e-okul 3. tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2026 LGS yerleştirme takviminde ikinci nakil sürecine geçilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeniden tercih işlemlerine odaklandı. Merkezi yerleştirme ve ilk nakil döneminde istediği liseye yerleşemeyen ya da mevcut okulunu değiştirmek isteyen adaylar, 3. tercih olarak da adlandırılan ikinci nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvuru ve sonuç tarihleri açıklanırken, işlemlerin hangi kanaldan ve nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, MEB 2026 LGS 2. nakil başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte LGS 3. tercih dönemine ilişkin bilinmesi gerekenler...
LGS 2. NAKİL (3. TERCİHLER) NE ZAMAN?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçlarının 4 Eylül’de duyurulmasının ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, LGS nakil döneminde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan en fazla 3, pansiyonlu okullardan ise en fazla 3 okul tercih edebilecek.
İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek şartıyla toplam 3 tercih yapabilecek. Aynı okul türünden ise en fazla 2 okul tercih edilebilecek.
LGS 2. NAKİL TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini tamamlamak için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden başvuru ekranına giriş yapabilecek.
LGS 2026 NAKİL TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 LGS kapsamında liselerin taban puanları, boş kontenjan durumları ve nakil işlemlerine ilişkin güncel bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.
Öğrenciler, e-Okul üzerinden tercih etmeyi düşündükleri okulların güncel taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve mevcut boş kontenjan sayılarını inceleyerek tercihlerini bu verilere göre şekillendirebiliyor.