LGS 2026 LİSE 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI | MEB 2026 LGS 2.nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır? LGS 3. tercih e-Okul başvuruları ne zaman?

2026 LGS yerleştirme takviminde ikinci nakil sürecine geçilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeniden tercih işlemlerine odaklandı. Merkezi yerleştirme ve ilk nakil döneminde istediği liseye yerleşemeyen ya da mevcut okulunu değiştirmek isteyen adaylar, 3. tercih olarak da adlandırılan ikinci nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başvuru ve sonuç tarihleri açıklanırken, işlemlerin hangi kanaldan ve nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, MEB 2026 LGS 2. nakil başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte LGS 3. tercih dönemine ilişkin bilinmesi gerekenler...