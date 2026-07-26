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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 LİSE TERCİH SONUCU E-OKUL SORGULAMA EKRANI: MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

        LGS 2026 LİSE TERCİH SONUCU E-OKUL SORGULAMA EKRANI: MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

        2026 LGS tercih maratonunda sona yaklaşılırken öğrenciler ve veliler son kontrollerini yapıyor. Ortaöğretime geçiş hazırlığındaki adaylar, e-Okul üzerinden oluşturdukları okul listelerini gözden geçirerek tercih işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Tercih ekranının kapanmasının ardından merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. İlk yerleştirmede hedeflediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil süreci başlayacak. Peki 2026 LGS tercihleri ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB'in tercih, sonuç ve nakil takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        LGS tercih sürecinde son düzlüğe girildi. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanmasının ardından 13 Temmuz’da kullanıma açılan e-Okul tercih ekranında adaylar, puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda gitmek istedikleri liseleri listeliyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise şimdi Milli Eğitim Bakanlığının duyuracağı yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki 2026 LGS tercihleri ne zaman sona erecek, öğrencilerin yerleştiği okullar hangi tarihte açıklanacak? İşte tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTİYOR?

        13 Temmuz’da başlayan LGS tercih işlemleri, 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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        LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları ile liselerdeki boş kontenjan bilgileri, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak.

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        LGS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemleri, MEB'in resmi https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre öğrenci velisi tarafından 13-27 Temmuz 2026 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.

        Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

        E-OKUL LGS 2026 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS 2026 LİSE NAKİL TARİHLERİ

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

        Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

        Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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