LGS 2026 LİSE TERCİH SONUCU E-OKUL SORGULAMA EKRANI: MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS tercih sürecinde son düzlüğe girildi. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanmasının ardından 13 Temmuz’da kullanıma açılan e-Okul tercih ekranında adaylar, puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda gitmek istedikleri liseleri listeliyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise şimdi Milli Eğitim Bakanlığının duyuracağı yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki 2026 LGS tercihleri ne zaman sona erecek, öğrencilerin yerleştiği okullar hangi tarihte açıklanacak? İşte tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…