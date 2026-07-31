LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı...
2026 LGS tercih döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri için sonuç bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında 13 Temmuz'da erişime açılan tercih ekranı, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla kapandı. e-Okul üzerinden lise tercihlerini tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri okulu öğrenebilmek için sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuç sorgulama işlemi hangi ekran üzerinden yapılacak? İşte tercih ve yerleştirme takvimine dair öne çıkan bilgiler…
LGS tercih maratonunu tamamlayan öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında 13 Temmuz’da başlayan lise tercihleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de sona erdi. e-Okul sistemi üzerinden tercih listesini oluşturan adaylar, kayıt hakkı kazandıkları liseyi öğrenebilmek için MEB’in sonuç duyurusuna odaklandı. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak ve sonuçlara hangi ekran üzerinden erişilecek? İşte yerleştirme takvimiyle ilgili son gelişmeler…
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB’in açıkladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında boş kalan okul kontenjanları da aynı tarihte duyurulacak.
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026 LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden açıklanacak.
LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.