LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı...

LGS tercih maratonunu tamamlayan öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında 13 Temmuz’da başlayan lise tercihleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de sona erdi. e-Okul sistemi üzerinden tercih listesini oluşturan adaylar, kayıt hakkı kazandıkları liseyi öğrenebilmek için MEB’in sonuç duyurusuna odaklandı. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak ve sonuçlara hangi ekran üzerinden erişilecek? İşte yerleştirme takvimiyle ilgili son gelişmeler…