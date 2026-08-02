LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB e-Okul Lise yerleştirme sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Kağıthane'de duvar otoparka doğru çöktü: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu

(DHA) – KAĞITHANE'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğun... Daha Fazla Göster (DHA) – KAĞITHANE'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Daha Az Göster