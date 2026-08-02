LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB e-Okul Lise yerleştirme sonucu ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler için sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda e-Okul üzerinden seçimlerini yapan adaylar, eğitimlerine devam edecekleri okulun belli olacağı tarihi bekliyor. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı gün ve sorgulama ekranı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek, adaylar sonuç bilgilerine nereden ulaşabilecek? İşte LGS yerleştirme takvimine ilişkin detaylar haberimizde…
2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda 13 Temmuz’da başlayan lise tercihleri, 27 Temmuz Pazartesi günü sona erdi. e-Okul sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okula yerleştirildiklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları hangi gün ilan edilecek ve sonuçlara nereden ulaşılabilecek? İşte tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB’in açıkladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında boş kalan okul kontenjanları da aynı tarihte duyurulacak.
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" ya da "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşılabilecek.
LGS 2026 LİSE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.