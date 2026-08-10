LGS 2.NAKİL TARİHLERİ | MEB 2026 LGS 2.nakil (3.tercih) başvuruları nasıl yapılır? İşte LGS 2. nakil başvuru ekranı

LGS 2. Nakil tercih tarihleri ve LGS 3. Tercih başvuru ekranı araştırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Sonuçların ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da mevcuttaki okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS 2. Nakil tercih erkranını araştırmaya başladı. Peki, LGS 2. nakil tercihleri nasıl ve nereden gerçekleştirilecek? İşte, 2026 MEB’ LGS nakil takvimi…