LGS 2.NAKİL TARİHLERİ | MEB 2026 LGS 2.nakil (3.tercih) başvuruları nasıl yapılır? İşte LGS 2. nakil başvuru ekranı
LGS 3. tercih ekranı, LGS 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen ilk nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler MEB LGS 2. Naki tarihlerine çevrildi. İşte, 2026 LGS 2.nakil başvuru ekranı…
LGS 2. Nakil tercih tarihleri ve LGS 3. Tercih başvuru ekranı araştırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Sonuçların ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da mevcuttaki okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS 2. Nakil tercih erkranını araştırmaya başladı. Peki, LGS 2. nakil tercihleri nasıl ve nereden gerçekleştirilecek? İşte, 2026 MEB’ LGS nakil takvimi…
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
LGS 1. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. MEB'in resmi internet sitesinde yer alan son dakika duyurusu şu şekilde;
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. Komisyon yerleştirmeleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, LGS nakil döneminde merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan en fazla 3, pansiyonlu okullardan ise en fazla 3 okul tercih edebilecek.
İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek şartıyla toplam 3 tercih yapabilecek. Aynı okul türünden ise en fazla 2 okul tercih edilebilecek.
LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURU EKRANI
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini tamamlamak için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden başvuru ekranına giriş yapabilecek.