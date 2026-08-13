LGS 2. nakil tercih başvuruları için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştirildiğini MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru süreci başlayacak. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte, LGS 2. nakil sonuç tarihi ve sonraki yerleştirme takvimi...