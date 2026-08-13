LGS 2.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı?
LGS kapsamında lise yerleştirme sürecinde ikinci nakil dönemi için başvurular devam ediyor. Bir okula yerleşmek veya mevcut okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin yerleştirme sonuçları 'meb.gov.tr ile e-okul.meb.gov.tr' üzerinden duyurulacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Peki, LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, MEB ile LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS 2. nakil sonuç tarihi...
LGS 2. nakil tercih başvuruları için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştirildiğini MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru süreci başlayacak. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte, LGS 2. nakil sonuç tarihi ve sonraki yerleştirme takvimi...
LGS 2. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından hangi okula yerleştirildiklerini MEB'in resmi sonuç ekranından öğrenebilecek.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi görüntülenebilecek.
Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in sonuç sorgulama ekranına girerek gerekli bilgileri üzerinden yerleştirme durumunu kontrol edebilecek.
LGS'DE OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
İkinci nakil döneminin sonunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Bu öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Komisyon tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
LGS YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
LGS yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları da başlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS 2. NAKİL TAKVİMİ 2026
LGS 2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
İl ve ilçe komisyonlarına başvurular: 17-26 Ağustos 2026
Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos 2026
Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026
Yatılılık sonuçları: 4 Eylül 2026