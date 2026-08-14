LGS il/ilçe komisyon başvuruları ne zaman? Lise 4. tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2026 LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

LGS İL/İLÇE KOMİSYONU (4. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Başvurular, öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlükleri üzerinden veya doğrudan bağlı bulunulan ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe verilerek gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ise 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.