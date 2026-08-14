Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi LGS il/ilçe komisyon başvuruları ne zaman? Lise 4. tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2026 LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

        LGS il/ilçe komisyon başvuruları ne zaman? Lise 4. tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2026 LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Üçüncü tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte birçok öğrenci hangi liseye yerleştiklerini öğrendi. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler ise 4. tercih süreci için bekleyişe geçti. MEB tarafından yapılan açıklama ile il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları için tarih aralığı belli oldu. Peki, 2026 LGS il/ilçe komisyon başvuruları ne zaman başlayacak? Lise 4. tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte, Lise il/ilçe komisyon başvuru tarihleri ile LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Merakla beklenen LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. 3. tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Açıkta kalan öğrenciler ve velileri, 2026 LGS boş kontenjan ve taban puanları doğrultusunda başvuru yapabilecek. Peki, LGS il/ilçe komisyon (4. tercih) başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2026 LGS il/ilçe komisyon başvuru tarihleri, lise boş kontenjan ve taban puanları sorgulama ekranı ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        2

        LGS İL/İLÇE KOMİSYONU (4. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

        Başvurular, öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlükleri üzerinden veya doğrudan bağlı bulunulan ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe verilerek gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ise 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

        3

        LGS BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Öğrenciler, okulların güncel taban puan, yüzdelik dilim ve boş kontenjan bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşabilirler.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve okul numaralarıyla e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak İl/İlçe bazında boş kalan kontenjanları ve taban puanları görüntüleyebilecek.

        LGS BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak.

        5

        YATILILIK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası