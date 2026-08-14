LGS il/ilçe komisyon başvuruları ne zaman? Lise 4. tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2026 LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Üçüncü tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte birçok öğrenci hangi liseye yerleştiklerini öğrendi. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler ise 4. tercih süreci için bekleyişe geçti. MEB tarafından yapılan açıklama ile il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları için tarih aralığı belli oldu. Peki, 2026 LGS il/ilçe komisyon başvuruları ne zaman başlayacak? Lise 4. tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte, Lise il/ilçe komisyon başvuru tarihleri ile LGS boş kontenjan ve taban puanları sorgulama ekranı...
Merakla beklenen LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. 3. tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Açıkta kalan öğrenciler ve velileri, 2026 LGS boş kontenjan ve taban puanları doğrultusunda başvuru yapabilecek. Peki, LGS il/ilçe komisyon (4. tercih) başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2026 LGS il/ilçe komisyon başvuru tarihleri, lise boş kontenjan ve taban puanları sorgulama ekranı ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar…
LGS İL/İLÇE KOMİSYONU (4. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
Başvurular, öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlükleri üzerinden veya doğrudan bağlı bulunulan ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe verilerek gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ise 28 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
LGS BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Öğrenciler, okulların güncel taban puan, yüzdelik dilim ve boş kontenjan bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşabilirler.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve okul numaralarıyla e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak İl/İlçe bazında boş kalan kontenjanları ve taban puanları görüntüleyebilecek.
YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak.
YATILILIK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.