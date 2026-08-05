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        Haberler Bilgi Gündem LGS MEB Kayseri, Mersin ve Kocaeli lise taban puanları ile yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

        LGS MEB Kayseri, Mersin ve Kocaeli lise taban puanları ile yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

        Kocaeli, Kayseri ve Mersin LGS taban puanları ile liselerin boş kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) LGS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Nakil döneminde daha üst puanlı bir liseye geçmek ya da ilk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için e-Okul üzerinden yayımlanan güncel boş kontenjan listesi büyük önem taşıyor. Peki, Kocaeli, Kayseri ve Mersin lise taban puanları açıklandı mı, e-Okul boş kontenjan sorgulama ekranına nasıl erişilir, nakil başvuruları ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler bu kez Kocaeli, Kayseri ve Mersin liselerinin taban puanları ile boş kontenjan bilgilerine çevrildi. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve meslek liselerinde oluşan kontenjan durumunu inceleyerek nakil tercihinde bulunmak isteyen binlerce öğrenci, MEB'in e-Okul sistemi üzerinden yayımladığı güncel verilere odaklandı. Kocaeli, Kayseri ve Mersin LGS taban puanları belli oldu mu, boş kontenjanlar nereden sorgulanır ve lise nakil başvuruları hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...

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        LGS KOCAELİ, MERSİN, KAYSERİ LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        Kocaeli, Kayseri ve Mersin'deki liselere ait 2026 LGS boş kontenjanları ile taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla erişime açıldı. Adaylar, e-Okul üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak okulların güncel taban puanlarını ve kalan kontenjan bilgilerini sorgulayabiliyor.

        BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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        2026 LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün başlayacak birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

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        İKİNCİ NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

        Birinci nakil döneminde istediği sonuca ulaşamayan adaylar için ikinci nakil başvuru süreci 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler, boş kontenjan durumuna göre tercihlerini bir kez daha değerlendirme fırsatı bulacak.

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        LGS NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Nakil tercihleri, MEB'in e-Okul sistemi üzerinden yayımlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşen öğrenciler de daha üst tercihlerine geçebilmek için nakil başvurusunda bulunabilecek. Nakil talebinin gerçekleşmemesi durumunda ise öğrenciler mevcut yerleştikleri okuldaki kayıt haklarını koruyacak.

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