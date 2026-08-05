Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ve veliler bu kez nakil sürecine odaklandı. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...