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        Haberler Bilgi Gündem LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 MEB ek yerleştirme takvimi ve sonuç tarihleri

        LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 MEB ek yerleştirme takvimi ve sonuç tarihleri

        LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. Hayalindeki liseye yerleşen öğrenciler kayıt sürecine hazırlanırken, istediği okula yerleşemeyen ya da daha üst tercihlere geçmek isteyen adaylar için nakil heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 yerleştirme takvimiyle birlikte birinci ve ikinci nakil başvuru tarihleri de netleşti. Peki, LGS nakil başvuruları ne zaman? İşte güncel takvim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ve veliler bu kez nakil sürecine odaklandı. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

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        LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler nakil başvurularına çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci ve veli, istedikleri okula yerleşememeleri ya da daha üst tercihlere geçiş yapabilmeleri için başlayacak nakil sürecinin tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi ile nakil başvuru ve sonuç tarihlerini duyurdu.

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        2026 LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün başlayacak birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

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        İKİNCİ NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

        Birinci nakil döneminde istediği sonuca ulaşamayan adaylar için ikinci nakil başvuru süreci 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler, boş kontenjan durumuna göre tercihlerini bir kez daha değerlendirme fırsatı bulacak.

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        LGS NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Nakil tercihleri, MEB'in e-Okul sistemi üzerinden yayımlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşen öğrenciler de daha üst tercihlerine geçebilmek için nakil başvurusunda bulunabilecek. Nakil talebinin gerçekleşmemesi durumunda ise öğrenciler mevcut yerleştikleri okuldaki kayıt haklarını koruyacak.

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        HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ BAŞLAYACAK

        İki nakil döneminin ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Bu süreçte öğrenciler, boş kontenjan bulunan okullara puan ve yerleştirme esasları doğrultusunda yönlendirilecek.

        2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu İçin Tıklayınız

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