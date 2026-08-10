LGS nakil (tercih) sonuçları açıklandı! MEB ile 2026 e-Okul LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ

İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.