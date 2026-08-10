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        Haberler Bilgi LGS nakil (tercih) sonuçları açıklandı! MEB ile 2026 e-Okul LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

        LGS nakil (tercih) sonuçları açıklandı! MEB ile 2026 e-Okul LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

        LGS 1. Nakil sonuçları sorgulama ekranı, sonuçların açıklanmasının ardından e-Okul üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler T.C. Kimlik Numarası, öğrenci bilgileri ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yapabilecek. Birinci nakil sonuçları açıklanırken, 2.nakil dönemi başvuruları 10-12 Ağustos günleri arasında alınacak. İşte, 2026 LGS 1. Nakil sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        5 Ağustos’ta açıklanan lise yerleştirme sonuçlarının ardından gözler LGS 1. Nakil sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan lise yerleştirme takvimine göre LGS 1. Nakil sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. 5-7 Ağustos günleri arasında alınan birinci nakil başvurularının değerlendirilmesinin ardından 2026 LGS 1. Nakil sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi ya da e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2026 e-Okul ile lise yerleştirme LGS 1. Nakil sonuçları sorgulama ekranı…

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        LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yerleştirme takvimine göre LGS 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alındı. LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

        MEB'in resmi internet sitesinde yer alan son dakika duyurusu şu şekilde;

        Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.

        Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

        İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

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        LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

        Öğrenciler LGS 1. Nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ya da e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabilecek.

        LGS 2026 1.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil süreci başlayacak. LGS 2. Nakil başvuruları 10-12 Ağustos günleri arasında alınırken sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        LGS YERLEŞTİRME MEB TAKVİMİ;

        2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

        2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

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        BOŞ KONTENJANLAR NASIL SORGULANACAK?

        Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından lise kontenjanları listesi güncellenecek. Öğrenciler LGS 2.nakil başvurularını yapmadan önce boş kontenjan bulunan okullar listesini inceleyerek tercih listesini oluşturabilecek.

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        HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ

        İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

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        Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos ile 3 Eylül günleri arasında alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026’da açıklanacak.

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