LGS nakil (tercih) sonuçları açıklandı! MEB ile 2026 e-Okul LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı
LGS 1. Nakil sonuçları sorgulama ekranı, sonuçların açıklanmasının ardından e-Okul üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler T.C. Kimlik Numarası, öğrenci bilgileri ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yapabilecek. Birinci nakil sonuçları açıklanırken, 2.nakil dönemi başvuruları 10-12 Ağustos günleri arasında alınacak. İşte, 2026 LGS 1. Nakil sonuçları sorgulama ekranı...
5 Ağustos’ta açıklanan lise yerleştirme sonuçlarının ardından gözler LGS 1. Nakil sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan lise yerleştirme takvimine göre LGS 1. Nakil sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. 5-7 Ağustos günleri arasında alınan birinci nakil başvurularının değerlendirilmesinin ardından 2026 LGS 1. Nakil sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi ya da e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2026 e-Okul ile lise yerleştirme LGS 1. Nakil sonuçları sorgulama ekranı…
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yerleştirme takvimine göre LGS 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alındı. LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
MEB'in resmi internet sitesinde yer alan son dakika duyurusu şu şekilde;
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
Öğrenciler LGS 1. Nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ya da e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabilecek.
LGS 2026 1.NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil süreci başlayacak. LGS 2. Nakil başvuruları 10-12 Ağustos günleri arasında alınırken sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
LGS YERLEŞTİRME MEB TAKVİMİ;
2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
BOŞ KONTENJANLAR NASIL SORGULANACAK?
Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından lise kontenjanları listesi güncellenecek. Öğrenciler LGS 2.nakil başvurularını yapmadan önce boş kontenjan bulunan okullar listesini inceleyerek tercih listesini oluşturabilecek.
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ
İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.