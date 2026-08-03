LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? LGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları araştırılıyor. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak yerleştirme sonuçları açıklamasına odaklandı. "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?" ve "2026 LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. MEB'in yayımladığı resmi takvim doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih ve e-Okul üzerinden yapılacak sorgulama işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde...
2026 LGS yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. Tercih dönemini geride bırakan öğrenciler, hayalini kurdukları liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için gözünü Milli Eğitim Bakanlığına çevirdi. "LGS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?", "LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanır?" ve "LGS sonuçları nereden sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini korurken, MEB'in 2026 yerleştirme takvimi de yakından takip ediliyor. İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, sonuç sorgulama ekranı ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB’in açıkladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında boş kalan okul kontenjanları da aynı tarihte duyurulacak.
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" ya da "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşılabilecek.
LGS 2026 LİSE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.