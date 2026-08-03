2026 LGS yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. Tercih dönemini geride bırakan öğrenciler, hayalini kurdukları liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için gözünü Milli Eğitim Bakanlığına çevirdi. "LGS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?", "LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanır?" ve "LGS sonuçları nereden sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini korurken, MEB'in 2026 yerleştirme takvimi de yakından takip ediliyor. İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, sonuç sorgulama ekranı ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...