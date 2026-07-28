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        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH SONUÇLARI E-OKUL SORGULAMA EKRANI: 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme takvimi...

        LGS TERCİH SONUÇLARI E-OKUL SORGULAMA EKRANI: 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme takvimi...

        LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve aileler, lise yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanan adaylar, 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih listelerini oluşturarak işlemlerini tamamladı. Hayalini kurdukları liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek isteyen öğrencilerin gündeminde şimdi Milli Eğitim Bakanlığının sonuç duyurusu bulunuyor. Peki LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte 2026 LGS yerleştirme takvimiyle ilgili ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler lise yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 10 Temmuz’da sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini sisteme girerek süreci tamamladı. Öğrenciler ve veliler şimdi yerleşilen okul bilgisinin açıklanacağı günü bekliyor. Peki 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek ve sonuçlar hangi ekrandan öğrenilecek? İşte Millî Eğitim Bakanlığının yerleştirme takvimine ilişkin detaylar…

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        LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS 2026 yerleştirme sonuçları ile liselerdeki boş kontenjan bilgileri, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr ile e-Okul üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgileri girerek ulaşabilecek.

        LGS 2026 TERCİH SONUCU SORGULAMA E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        LGS 2026 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

        Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

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        Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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