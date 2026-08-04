LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
2026 LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercihlerini tamamlayan binlerce öğrenci ve veli, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açacak. Sonuçların ardından yerleşemeyen veya farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Adaylar, LGS yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Bakanlığın yayımladığı takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak. Peki, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? İşte tüm detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimine göre tercih yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS tercih yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aynı ekranda boş kalan kontenjan bilgileri de yayımlanacak.
LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları iki aşamada alınacak.
Birinci nakil dönemi
Tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026
İkinci nakil dönemi
Tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ
Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruda bulunabilecek.
Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.