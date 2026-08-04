Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Bakanlığın yayımladığı takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak. Peki, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? İşte tüm detaylar...