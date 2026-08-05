LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2026 Lise tercih sonuçları sorgulama ekranı
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika açıklamasının ardından öğrencilerin gündeminde yer aldı. 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının ardından tercih sürecini tamamlayan öğrenciler için lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar", "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç farklı yerleştirme türüne göre liselere yerleştirilecek. İşte, 2026 LGS yerleştirme sonuçları görüntüleme ekranı…
13-27 Temmuz tarihleri arasında lise tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gözü 2026 LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen lise tercih süreci, 27 Temmuz Pazartesi günü sona erdi. Lise yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. İşte, 2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin lise yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in sonuç ekranı üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.
2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
LGS NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS kapsamında birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.