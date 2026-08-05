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        Haberler Bilgi LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2026 Lise tercih sonuçları sorgulama ekranı

        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2026 Lise tercih sonuçları sorgulama ekranı

        LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika açıklamasının ardından öğrencilerin gündeminde yer aldı. 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının ardından tercih sürecini tamamlayan öğrenciler için lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar", "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç farklı yerleştirme türüne göre liselere yerleştirilecek. İşte, 2026 LGS yerleştirme sonuçları görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        13-27 Temmuz tarihleri arasında lise tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gözü 2026 LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen lise tercih süreci, 27 Temmuz Pazartesi günü sona erdi. Lise yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. İşte, 2026 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

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        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin lise yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN.

        E-DEVLET LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in sonuç ekranı üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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        2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        Süreç Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açıklama
        Tercih Dönemi 13 Temmuz 2026 27 Temmuz 2026 Lise tercih işlemleri e-Okul üzerinden alındı.
        Yerleştirme Sonuçları 5 Ağustos 2026 5 Ağustos 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.
        1. Nakil Tercihleri 5 Ağustos 2026 7 Ağustos 2026 Yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları alınacak.
        1. Nakil Sonuçları 10 Ağustos 2026 10 Ağustos 2026 Birinci nakil sonuçları açıklanacak.
        2. Nakil Tercihleri 10 Ağustos 2026 12 Ağustos 2026 İkinci nakil başvuruları alınacak.
        2. Nakil Sonuçları 14 Ağustos 2026 14 Ağustos 2026 İkinci nakil sonuçları açıklanacak.
        Il/İlçe Yerleştirme Komisyonu Başvuruları 17 Ağustos 2026 26 Ağustos 2026 Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları alınacak.
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        LGS NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        LGS kapsamında birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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        İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

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