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        Haberler Bilgi LGS yerleşemeyenler ne yapmalı? LGS 3. nakil var mı, tercih başvuruları ne zaman?

        LGS yerleşemeyenler ne yapmalı? LGS 3. nakil var mı, tercih başvuruları ne zaman?

        LGS yerleştirme sürecinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni aşama başladı. İlk ve ikinci nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından gözler boş kalan kontenjanlar için yapılacak yerleştirme işlemlerine çevrildi. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Öğrenciler ve veliler, LGS 3. nakil başvurusu olup olmadığını ve başvuruların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki LGS yerleşemeyenler ne yapmalı, LGS 3. nakil var mı, hiçbir okula yerleşemeyenler için tercih başvuruları ne zaman? İşte LGS yerleşemeyen öğrenciler için başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 23:43 Güncelleme:
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        LGS kapsamında tercih ve nakil işlemlerinin ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç uygulanacak. Boş kalan kontenjanlara yönelik yerleştirmeler İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından gerçekleştirilecek. Bu aşamada öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından yatılılık başvuruları için de ayrı bir takvim uygulanacak. Peki LGS yerleşemeyenler ne yapmalı, LGS 3. nakil var mı, hiçbir okula yerleşemeyenler için tercih başvuruları ne zaman? İşte 2026 LGS 3. nakil başvuru tarihleri...

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        LGS 3. NAKİL VAR MI?

        LGS kapsamında ilk iki nakil döneminin ardından ayrıca klasik anlamda bir 3. nakil başvuru dönemi bulunmuyor. Ancak hiçbir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yerleştirme yapılacak.

        Bu nedenle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin komisyon başvuru sürecini takip etmesi gerekiyor.

        3

        LGS YERLEŞEMEYENLER NE YAPMALI?

        LGS yerleştirme sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere İl veya İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurabilecek. Komisyon başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak.

        Öğrencilerin başvuru sürecinde boş kontenjanları ve kendileri için uygun okulları takip etmeleri gerekiyor. Yerleştirme işlemleri komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek.

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        LGS NAKİL KOMİSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yapılacak yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Bu süreç, LGS yerleştirmelerinde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler açısından önemli bir fırsat oluşturuyor. Başvuruların ardından komisyonlar boş kalan kontenjanlar üzerinden yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.

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        LGS KOMİSYON YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?

        LGS kapsamında İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

        Böylece hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yönelik yerleştirme süreci sona erecek. Öğrenciler, yerleştirme sonrasında kendileri için belirlenen okulu takip edebilecek.

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        YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        LGS yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları da belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Okullar ve kurumlar, 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında yatılılık başvurularını kabul edecek.

        Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece LGS yerleştirme ve yatılılık sürecindeki işlemler tamamlanmış olacak.

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        LGS YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yapılabilecek. Komisyonların yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

        Öğrencilerin başvuru tarihlerini ve boş kontenjanları yakından takip etmeleri önem taşıyor. LGS yerleşemeyenler için uygulanan bu komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından yatılılık başvuruları başlayacak.

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