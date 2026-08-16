LGS 3. NAKİL VAR MI?

LGS kapsamında ilk iki nakil döneminin ardından ayrıca klasik anlamda bir 3. nakil başvuru dönemi bulunmuyor. Ancak hiçbir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yerleştirme yapılacak.

Bu nedenle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin komisyon başvuru sürecini takip etmesi gerekiyor.