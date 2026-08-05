LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler kayıt işlemleri için hazırlıklara başladı. Merkezi yerleştirme ile bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayan adaylar ise nakil dönemlerinde yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. Ayrıca herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026 LGS lise kayıt ve nakil sürecine ilişkin tüm detaylar...