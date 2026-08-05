Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Lise kayıt tarihleri: Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?

        Lise kayıt tarihleri: Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?

        2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt takvimine çevrildi. Yerleştirildiği okula kayıt yaptıracak öğrenciler ile nakil başvurusu yapmayı planlayan adaylar, kayıt sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kayıt ve nakil işlemleri belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan öğrenciler ise birinci ve ikinci nakil döneminde yeniden tercih yapabilecek. Kayıt sürecinde istenebilecek belgeler de okul yönetimlerince duyurulacak. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı lise kayıt ve LGS nakil takvimine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler kayıt işlemleri için hazırlıklara başladı. Merkezi yerleştirme ile bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayan adaylar ise nakil dönemlerinde yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. Ayrıca herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026 LGS lise kayıt ve nakil sürecine ilişkin tüm detaylar...

        2

        LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi yerleştirme ile bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ayrıca okula giderek kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor.

        Bununla birlikte bazı okullar, kayıt sürecinde öğrenci dosyasının oluşturulması amacıyla ek belge talebinde bulunabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin yerleştikleri okulun duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

        3

        LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ

        Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan veya farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için nakil başvuruları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki dönem halinde yapılacak.

        Birinci nakil dönemi

        Tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

        Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026

        İkinci nakil dönemi

        Tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

        Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026

        4

        HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruda bulunabilecek.

        Komisyonlar, yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.

        5

        LİSE KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

        Merkezi yerleştirme ile öğrencilerin kayıtları elektronik ortamda otomatik olarak yapılıyor. Ancak bazı okullar, öğrenci dosyasının oluşturulması amacıyla ek belgeler talep edebiliyor.

        İhtiyaç duyulabilecek belgeler arasında şunlar yer alabiliyor:

        Kimlik belgesi veya T.C. kimlik kartı

        Öğrenciye ait biyometrik veya vesikalık fotoğraf

        Veli iletişim bilgileri

        İkamet bilgileri (gerekli görülmesi halinde)

        Okul yönetiminin isteyebileceği diğer belgeler

        Kesin belge listesi için öğrencilerin yerleştikleri okulun resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

        6

        YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için başvurular 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.

        Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden tamamlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Boğazı yer yer etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Boğazdaki sis tabakası Beşiktaş ve Ortaköy'den böyle görüntülendi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti kapalı grup toplantısı başladı
        AK Parti kapalı grup toplantısı başladı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"