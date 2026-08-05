Lise kayıt tarihleri: Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt takvimine çevrildi. Yerleştirildiği okula kayıt yaptıracak öğrenciler ile nakil başvurusu yapmayı planlayan adaylar, kayıt sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kayıt ve nakil işlemleri belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan öğrenciler ise birinci ve ikinci nakil döneminde yeniden tercih yapabilecek. Kayıt sürecinde istenebilecek belgeler de okul yönetimlerince duyurulacak. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı lise kayıt ve LGS nakil takvimine ilişkin merak edilenler...
LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler kayıt işlemleri için hazırlıklara başladı. Merkezi yerleştirme ile bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştiği okuldan memnun olmayan adaylar ise nakil dönemlerinde yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. Ayrıca herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026 LGS lise kayıt ve nakil sürecine ilişkin tüm detaylar...
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi yerleştirme ile bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ayrıca okula giderek kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor.
Bununla birlikte bazı okullar, kayıt sürecinde öğrenci dosyasının oluşturulması amacıyla ek belge talebinde bulunabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin yerleştikleri okulun duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.
LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirme sonuçlarından memnun olmayan veya farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için nakil başvuruları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında iki dönem halinde yapılacak.
Birinci nakil dönemi
Tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026
İkinci nakil dönemi
Tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruda bulunabilecek.
Komisyonlar, yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.
LİSE KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Merkezi yerleştirme ile öğrencilerin kayıtları elektronik ortamda otomatik olarak yapılıyor. Ancak bazı okullar, öğrenci dosyasının oluşturulması amacıyla ek belgeler talep edebiliyor.
İhtiyaç duyulabilecek belgeler arasında şunlar yer alabiliyor:
Kimlik belgesi veya T.C. kimlik kartı
Öğrenciye ait biyometrik veya vesikalık fotoğraf
Veli iletişim bilgileri
İkamet bilgileri (gerekli görülmesi halinde)
Okul yönetiminin isteyebileceği diğer belgeler
Kesin belge listesi için öğrencilerin yerleştikleri okulun resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.
YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için başvurular 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden tamamlanacak.