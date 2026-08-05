LİSELERİN AÇILIŞ TARİHİ: MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile liseler ne zaman açılıyor, hangi gün başlayacak?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, yerleştikleri liseleri öğrenmeye başladı. Kayıt sürecine hazırlanan adaylar ile velilerin gündeminde şimdi ise 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takviminde okulların açılacağı günün yanı sıra birinci ve ikinci ara tatil ile yarıyıl tatilinin tarihleri de yer aldı. Özellikle liseye ilk kez adım atacak öğrenciler, ders zilinin ne zaman çalacağını araştırıyor. Peki liseler hangi tarihte açılacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB takviminde yer alan tatil ve açılış tarihleri...
LGS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler hangi liseye kayıt hakkı kazandıklarını öğrenirken, yeni eğitim yılının başlayacağı tarih de merak konusu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler, liselerde ders zilinin ne zaman çalacağını araştırıyor. Özellikle lise hayatına ilk kez başlayacak öğrenciler, yeni dönemin başlangıç gününü yakından takip ediyor. Peki liseler ne zaman açılacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB takviminde yer alan açılış ve tatil tarihleri...
LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
MEB 2026-2027 Eğitim öğretim yılı takvimine göre liseler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Liselerde birinci ara tatil, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
İkinci dönemdeki ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.