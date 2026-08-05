Mars’ta Türk Mahallesi kurulsaydı ortaya büyük ihtimalle böyle bir manzara çıkardı

"İlmek İlmek Anadolu" projesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen 'İlmek İlmek Anadolu' projesi kapsamında Van'da unutulmaya yüz tutan geleneksel dokumacılık sanatı yeniden canlandırılıyor. Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yapan usta öğreticiler, Van, Hakkari ve Bitlis yörelerine ait kilim ve halıları geleneksel moti... Daha Fazla Göster Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen 'İlmek İlmek Anadolu' projesi kapsamında Van'da unutulmaya yüz tutan geleneksel dokumacılık sanatı yeniden canlandırılıyor. Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yapan usta öğreticiler, Van, Hakkari ve Bitlis yörelerine ait kilim ve halıları geleneksel motifleriyle tezgahlarda ilmek ilmek dokurken, bu motifleri farklı yöresel ürünlere de işleyerek gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Çiğdem Çiftçi, projenin yalnızca geleneksel dokumacılığı yaşatmayı değil, genç kuşakların bu sanata yönelmesini de amaçladığını söyledi.(DHA) Daha Az Göster