Mars’ta Türk Mahallesi kurulsaydı ortaya büyük ihtimalle böyle bir manzara çıkardı
Kırmızı gezegende henüz bir yaşam yok. Ancak yapay zekaya "Mars'ta bir Türk mahallesi nasıl görünürdü?" sorusu yöneltildiğinde ortaya çıkan hayali görüntü, tanıdık ayrıntılarıyla görenleri hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.
İnsanlık yıllardır Mars'a yerleşmenin yollarını araştırıyor. Bilim insanları gelecekte Kızıl Gezegen'de kalıcı yaşam ihtimalini konuşurken, bu kez işin biraz da eğlenceli tarafına bakıldı. Yapay zekanın hazırladığı hayali Türk mahallesi tasarımında, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta bile vazgeçemeyeceğimiz alışkanlıklar dikkat çekiyor.
İLK DİKKAT ÇEKEN DETAY ÇAY OCAĞI
Mahallenin tam merkezinde küçük bir çay ocağı yer alıyor. Masalarda oturan insanlar, ince belli bardaklarda çaylarını yudumlarken sohbet ediyor. Görseldeki ilk dikkat çeken ayrıntılardan biri de bu buluşma noktası oluyor.
BALKONLAR YİNE BOŞ KALMAMIŞ
Apartmanların balkonlarında saksılar, çamaşırlar ve Türk bayrakları göze çarpıyor. Uzay kolonisi fikri ne kadar sıra dışı görünse de mahalle kültürünü çağrıştıran bu ayrıntılar görüntüye tanıdık bir hava katıyor.
MAHALLE KEDİLERİ UNUTULMAMIŞ
Sokak aralarında dolaşan kediler de tasarımın en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Yapay zeka, Türk şehirlerinin vazgeçilmez simgelerinden biri olan sokak kedilerini Mars mahallesine de taşımış.
SİMİTÇİ VE BAKKAL DETAYI GÜLÜMSETİYOR
Mahallenin bir köşesinde simit arabası, diğer tarafında ise küçük bir bakkal bulunuyor. Kapısındaki eski usul tabelalar ve mahalle esnafını hatırlatan ayrıntılar, görüntüyü daha da gerçekçi hissettiriyor.
ÇOCUKLAR OYUNDAN VAZGEÇMEMİŞ
Düşük yer çekimine rağmen çocukların sokakta top oynadığı görülüyor. Büyükler çay içerken çocukların mahallede vakit geçirmesi, Türk mahallelerinin en tanıdık manzaralarından biri olarak öne çıkıyor.
EN ÇOK KONUŞULAN GÖRSEL OLABİLİR
Elbette bu görüntü tamamen hayal gücüne dayanıyor. Ancak çay ocağından simitçiye, mahalle kedilerinden balkon kültürüne kadar uzanan ayrıntılar, "Mars'ta bile Türk mahallesi böyle olurdu." yorumlarını akla getiriyor. Belki de bu yüzden tek karelik bu hayali tasarım, gören herkese kendini bir mahalle arasında dolaşıyormuş gibi hissettiriyor.