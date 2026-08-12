Mars’ta Türk Mahallesi kurulsaydı ortaya büyük ihtimalle böyle bir manzara çıkardı: Tanıdık ayrıntılar dikkat çekti!

EN ÇOK KONUŞULAN GÖRSEL OLABİLİR

Elbette bu görüntü tamamen hayal gücüne dayanıyor. Ancak çay ocağından simitçiye, mahalle kedilerinden balkon kültürüne kadar uzanan ayrıntılar, "Mars'ta bile Türk mahallesi böyle olurdu." yorumlarını akla getiriyor. Belki de bu yüzden tek karelik bu hayali tasarım, gören herkese kendini bir mahalle arasında dolaşıyormuş gibi hissettiriyor.