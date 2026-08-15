MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı bu kez yedek yarışmacılar için yaşanıyor. Ana kadro seçimlerinin tamamlanmasının ardından yedeklerde yer alan yarışmacılar, elenen isimlerin yerine ana kadroya girebilmek için mücadele edecek. 15 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelecek bölümde şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Testi Kebabı hazırlamalarını isteyecek. Peki, 15 Ağustos 2026 MasterChef yedeklerden ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu mu? İşte, MAsterChef ana kadroya giren isime ilişkin detaylar…