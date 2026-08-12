MasterChef'te yeni haftanın ilk takım oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kaptanlık oyununun ardından oluşan mavi ve kırmızı takım, şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Gecenin konsepti ise esnaf lokantası yemekleri oldu ve takımlardan 9 farklı yemek hazırlamaları istedi. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu, dokunulmazlık sonucu ve eleme adayıyla ilgili merak edilenler...