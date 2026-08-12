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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununun ardından haftanın ilk takım oyunu için heyecan başladı. Mavi takımın kaptanlığını Burçin, kırmızı takımın kaptanlığını ise Ayşe üstlenirken yarışmacılar ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan esnaf lokantası konseptinde toplam 9 farklı yemek hazırlamalarını istedi. Takımların hazırlayacağı yemekler şeflerin değerlendirmesinin ardından puanladı ve gecenin sonunda en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve 11 Ağustos 2026 MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? İşte 11 Ağustos Salı MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        MasterChef'te yeni haftanın ilk takım oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kaptanlık oyununun ardından oluşan mavi ve kırmızı takım, şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti. Gecenin konsepti ise esnaf lokantası yemekleri oldu ve takımlardan 9 farklı yemek hazırlamaları istedi. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu, dokunulmazlık sonucu ve eleme adayıyla ilgili merak edilenler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu esnaf lokantası konseptiyle oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım, şeflerin istediği 9 yemeği en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı.

        Şeflerin tadımının ardından yapılan değerlendirme sonucunda gecenin kazanan takımı belli oldu.

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

        Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı.

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        MASTERCHEF 11 AĞUSTOS ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, gecenin sonunda ilk eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

        Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Nilay ilk eleme adayı olarak Batuhan'ı seçti.

        İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Demirhan oldu.

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim Burçin oldu. Burçin, mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanlığına Ayşe'yi seçti.

        Böylece haftanın ilk takım oyununda mavi takımın kaptanı Burçin, kırmızı takımın kaptanı ise Ayşe oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Burçin (Takım Kaptanı)

        Batuhan

        Bahar

        Kübra

        Tolga

        Eyüp Can

        Hasan Alp

        Nilay

        Demir

        Şiringül

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        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım Kaptanı)

        Simge

        Şükran

        Enes

        Muhammed

        Armağan

        Gül

        Koray

        Nurten

        Şadi

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