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        Haberler Bilgi MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos 2026 Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos 2026 Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan başladı. Kırmızı takımın haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından gözler yeni bölümde oynanan mücadeleye çevrildi. İlk dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Nilay olmuş ve ilk eleme adayı olarak Batuhan'ı seçmişti. Takım oylamasının ardından ikinci eleme adayı ise Demirhan olmuştu. Yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım hem bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti hem de haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 12 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarıyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 00:46 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar yeniden tezgah başına geçti. Düello şeklinde oynanacak haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmaları istedi. Peki, MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayları kim oldu? İşte, 12 Ağustos 2026 MasterChef yeni bölümünde yaşanacaklar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabağı yapan taraf dokunulmazlığı kazandı. MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. En başarılı tabağı yapan Kübra bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Kübra, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Nilay'ı seçti.

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        MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme potasına giden 4. yarışmacı takım oylaması sonucunda Burçin oldu.

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        MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazanarak ilk eleme adayı olarak Batuhan'ı seçmişti.

        Takım oylamasında ise en fazla oyu alan Demirhan, haftanın ikinci eleme adayı olmuştu. Böylece Batuhan ve Demirhan, haftanın ilk iki eleme adayı olarak potaya girmişti.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        MasterChef Türkiye'de 12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belli olacak.

        Haftanın eleme adayları:

        eleme adayı: Batuhan

        eleme adayı: Demirhan

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Burçin (Takım Kaptanı)

        Batuhan

        Bahar

        Kübra

        Tolga

        Eyüp Can

        Hasan Alp

        Nilay

        Demir

        Şiringül

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        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım Kaptanı)

        Simge

        Şükran

        Enes

        Muhammed

        Armağan

        Gül

        Koray

        Nurten

        Şadi

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