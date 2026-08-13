MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar yeniden tezgah başına geçti. Düello şeklinde oynanacak haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmaları istedi. Peki, MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayları kim oldu? İşte, 12 Ağustos 2026 MasterChef yeni bölümünde yaşanacaklar...