MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Kırmızı ve mavi takım, şeflerin belirleyeceği menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına göndereceği ismi belirleme avantajına sahip olacak. Peki, MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, bireysel dokunulmazlığı kim alacak ve eleme adayı kim olacak? İşte 13 Ağustos 2026 MasterChef yeni bölümünde yaşananlar...