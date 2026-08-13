MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. Yarışmacılar takım halinde mücadele ederek dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına gönderecek isimleri belirlemek istemiyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına gidecek son eleme adaylarını belirleyecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 13 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'nin 13 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Kırmızı ve mavi takım, şeflerin belirleyeceği menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına göndereceği ismi belirleme avantajına sahip olacak. Peki, MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, bireysel dokunulmazlığı kim alacak ve eleme adayı kim olacak? İşte 13 Ağustos 2026 MasterChef yeni bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?
Takım dokunulmazlığını kaybeden takımın yarışmacıları, gecenin ikinci etabında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına göndereceği ismi kendisi belirleyecek.
MASTERCHEF 5. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek yeni isim merak ediliyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının seçimiyle haftanın yeni eleme adayı belli olacak.
Daha önce belirlenen eleme adaylarının yanına yeni bir isim daha eklenecek ve eleme potası giderek şekillenecek.
MASTERCHEF'TE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın ardından takım oylamasının yapılması bekleniyor. Kaybeden takımın yarışmacıları arasında gerçekleştirilecek oylama sonucunda bir yarışmacı daha eleme potasına gönderilecek.
Böylece gecenin sonunda haftanın eleme potasındaki yarışmacı sayısı artacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Batuhan
Demirhan
Nilay
Burçin