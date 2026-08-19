MasterChef Türkiye'nin 19 Ağustos 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek için yeniden mücadele edecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte, 19 Ağustos 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...