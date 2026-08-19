MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu için heyecan başladı. Yeni bölümde yarışmacılar, mangal konseptiyle hazırlayacakları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı. Mavi ve kırmızı takım en iyi yemekleri hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına yarışmacı göndermemek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'nin 19 Ağustos 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek için yeniden mücadele edecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte, 19 Ağustos 2026 MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
İlk takım oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele edecek. Şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda hazırlanan tabaklar arasından en başarılı bulunan yemek belirlenecek. En başarılı tabağın sahibi bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF 19 AĞUSTOS ELEME ADAYI KİM OLDU?
19 Ağustos MasterChef bölümünde haftanın ilk eleme adayı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Muhammed (Takım Kaptanı)
Şükran
Koray
Hasan Alp
Enes
Gül
Ayşe
Armağan
Recep
Simge
Kırmızı Takım
Şadi (Takım Kaptanı)
Nurten
Bahar
Tolga
Batuhan
Nilay
Kübra
Burçin
ŞirinGül
Eyüp Can