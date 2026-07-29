MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi gündeme damga vurdu. İddiaya göre Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde genç şefin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için adli süreç başlatılırken, kesin neden yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Peki, MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? MasterChef Eren öldü mü, neden öldü? İşte Eren Kaşıkçı'nın hayatı ve son gelişmeler...