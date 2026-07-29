MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? MasterChef Eren öldü mü, 'Kızıl Sakal' neden öldü?
MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Eren Kaşıkçı'nın İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede genç şefin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölüm nedeninin henüz netleşmediği bildirildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden öldü? İşte merak edilen tüm detaylar...
MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi gündeme damga vurdu. İddiaya göre Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde genç şefin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için adli süreç başlatılırken, kesin neden yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Peki, MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? MasterChef Eren öldü mü, neden öldü? İşte Eren Kaşıkçı'nın hayatı ve son gelişmeler...
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI ÖLDÜ MÜ?
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ölümün kesin nedeni yapılacak adli inceleme ve otopsi raporunun ardından belli olacak.
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?
Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni hakkında şu ana kadar resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay tüm yönleriyle incelenirken, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışma boyunca hazırladığı yaratıcı tabaklar ve teknik başarısıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Kaşıkçı, sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Şampiyonluğun ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdüren Eren Kaşıkçı, çeşitli restoran projelerinde görev aldı ve mutfak kariyerine profesyonel olarak devam etti.
EREN KAŞIKÇI KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?
1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıydı. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıydı.
19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştı. Uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde görev alarak deneyim kazanmıştır.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından deliller toplandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.
Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılıncaya kadar ortaya atılan iddiaların doğrulanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.