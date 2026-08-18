MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar sezonun ikinci kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin istediği tepsi pizzayı en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, mutfakta hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef kaptanlık oyununun ardından ortaya çıkan mavi ve kırmızı takım...