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        Haberler Bilgi MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. Şefler yarışmacılardan tepsi pizza hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçecek en başarılı tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Kaptanlık oyununu kazanan isim, haftaya avantajlı başlayarak hem dokunulmazlık elde etti hem de kırmızı takımın kaptanını belirleme hakkına sahip oldu. Ana kadroya Recep'in dahil olması ve Demirhan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından rekabet daha da arttı. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'te mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı ve haftanın yeni takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar sezonun ikinci kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin istediği tepsi pizzayı en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, mutfakta hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef kaptanlık oyununun ardından ortaya çıkan mavi ve kırmızı takım...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu Muhammed kazandı.

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        17 AĞUSTOS MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Şeflerin değerlendirmesi sonucunda günün en başarılı tabağını hazırlayan Muhammed, MasterChef'te mavi takım kaptanı oldu.

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        MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Muhammed, kırmızı takım kaptanı olarak Şadi'yi seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Muhammed (Takım Kaptanı)

        Şükran

        Koray

        Hasan Alp

        Enes

        Gül

        Ayşe

        Armağan

        Recep

        Kırmızı Takım

        Şadi (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Tolga

        Batuhan

        Nilay

        Kübra

        Burçin

        ŞirinGül

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'te veda eden yarışmacı belli oldu.

        MasterChef'te elenen yarışmacı Demirhan oldu.

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