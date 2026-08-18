MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. Şefler yarışmacılardan tepsi pizza hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçecek en başarılı tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Kaptanlık oyununu kazanan isim, haftaya avantajlı başlayarak hem dokunulmazlık elde etti hem de kırmızı takımın kaptanını belirleme hakkına sahip oldu. Ana kadroya Recep'in dahil olması ve Demirhan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından rekabet daha da arttı. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'te mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı ve haftanın yeni takımları...
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar sezonun ikinci kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin istediği tepsi pizzayı en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, mutfakta hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef kaptanlık oyununun ardından ortaya çıkan mavi ve kırmızı takım...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu Muhammed kazandı.
17 AĞUSTOS MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda günün en başarılı tabağını hazırlayan Muhammed, MasterChef'te mavi takım kaptanı oldu.
MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Muhammed, kırmızı takım kaptanı olarak Şadi'yi seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Muhammed (Takım Kaptanı)
Şükran
Koray
Hasan Alp
Enes
Gül
Ayşe
Armağan
Recep
Kırmızı Takım
Şadi (Takım Kaptanı)
Bahar
Tolga
Batuhan
Nilay
Kübra
Burçin
ŞirinGül
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'te veda eden yarışmacı belli oldu.
MasterChef'te elenen yarışmacı Demirhan oldu.