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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 14. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef kim kazandı? 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 14. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü grupta mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya giren 14. isim olabilmek için şeflerin karşısına çıkacak. Bir önceki bölümde başarılı performansıyla Ayşe, ana kadroya katılan 13. yarışmacı olmayı başarmıştı. MasterChef'in yeni bölümde ise üçüncü grubun dördüncü yarışmacısı belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı, 1 Ağustos 2026 Cumartesi MasterChef ana kadroya kim girdi, 14. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümüne ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 22:50 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilecek yarışmacılar tek tek belli olmaya devam ediyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacılar, ana kadroya adını yazdırıyor. Üçüncü grubun dördüncü yarışmacısının belirleneceği yeni bölüm öncesinde izleyiciler, yarışmanın sonucunu yakından takip ediyor. MasterChef'in önceki bölümde Ayşe, gösterdiği başarılı performansla ana kadroya giren 13. isim olmuştu. Peki, 1 Ağustos 2026 tarihli MasterChef bölümünde ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler…

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'nin 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde, üçüncü grubun dördüncü yarışmacısı ana kadroya girecek.

        Yarışmanın tamamlanmasının ardından şeflerin seçtiği 14. yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        4

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        5

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        6

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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