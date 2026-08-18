18 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRECEK?

18 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek bölümde gözler yeniden yedek yarışmacılara çevrilecek. Yarışmacılar, şeflerin vereceği görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayarak ana kadroya girmek için mücadele edecek.

Henüz yeni bölümdeki mücadelenin sonucu açıklanmadığı için 18 Ağustos MasterChef ana kadrosuna girecek yarışmacının kim olduğu yayınla birlikte netleşecek. Bu nedenle yarışmanın takipçileri yeni bölümde hangi ismin öne çıkacağını merak ediyor.