MasterChef kim kazandı? 18 Ağustos Salı MasterChef ana kadrosuna kim girdi?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde gözler yedek yarışmacılar arasındaki mücadeleye çevrildi. Ana kadroda oluşan boşluğun ardından yedeklerden bir yarışmacının daha asıl kadroya dahil oluyor. Geçtiğimiz hafta yedeklerden ana kadroya giren ilk isim Recep olmuştu. Peki MasterChef kim kazandı, 18 Ağustos 2026 MasterChef ana kadrosuna kim girdi? İşte 18 Ağustos Salı MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de yeni hafta kaptanlık oyunuyla başladı. 17 Ağustos akşamındaki mücadelede tepsi pizza hazırlayan yarışmacılar arasından en başarılı tabağı çıkaran Muhammed, mavi takım kaptanı oldu. Muhammed, kırmızı takım kaptanı olarak ise Şadi'yi seçti ve yeni haftanın takımları oluşturuldu. Ana kadrodan Demirhan'ın ayrılmasının ardından yedeklerden Recep ana kadroya dahil olmuştu. Peki MasterChef kim kazandı, 18 Ağustos 2026 MasterChef ana kadrosuna yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
18 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRECEK?
18 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek bölümde gözler yeniden yedek yarışmacılara çevrilecek. Yarışmacılar, şeflerin vereceği görev doğrultusunda en başarılı tabağı hazırlayarak ana kadroya girmek için mücadele edecek.
Henüz yeni bölümdeki mücadelenin sonucu açıklanmadığı için 18 Ağustos MasterChef ana kadrosuna girecek yarışmacının kim olduğu yayınla birlikte netleşecek. Bu nedenle yarışmanın takipçileri yeni bölümde hangi ismin öne çıkacağını merak ediyor.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti. Şeflerin istediği tepsi pizzayı hazırlayan yarışmacılar, yaptıkları tabaklarla değerlendirmeye alındı.
Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim Muhammed oldu. Böylece kaptanlık oyununu kazanan Muhammed, yeni haftanın mavi takım kaptanı olma hakkını elde etti.
MUHAMMED KIRMIZI TAKIM KAPTANI OLARAK ŞADİ'Yİ SEÇTİ
Kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan Muhammed, rakip takımın kaptanını belirleme hakkını da elde etti. Muhammed'in tercihi Şadi oldu.
Böylece MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takım kaptanları Muhammed ve Şadi olarak belirlendi. İki kaptanın seçimleriyle birlikte haftanın mavi ve kırmızı takım kadroları da oluşturuldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Muhammed (Takım Kaptanı)
Şükran
Koray
Hasan Alp
Enes
Gül
Ayşe
Armağan
Recep
Simge
Kırmızı Takım
Şadi (Takım Kaptanı)
Nurten
Bahar
Tolga
Batuhan
Nilay
Kübra
Burçin
ŞirinGül
Eyüp Can