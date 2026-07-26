Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk etapları başarıyla geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısında bir kez daha hünerlerini sergiliyor. Hatırlanacağı gibi ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten olmuştu. Bu akşam ise izleyiciler, ana kadroya dahil olacak 9. ismin kim olacağını merak ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümün ardından kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 23:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda yarışmacılar hayallerine bir adım daha yaklaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz bölümde başarılı performansıyla Nurten, ana kadroya giren 8. yarışmacı olmuştu. 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde ise gözler ana kadroya katılacak 9. yarışmacıya çevrildi. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'nin 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek 9. yarışmacı, bölümün final etabının ardından belli olacak.

        Ana kadroya giren 9. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        4

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        5

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler

        Adana'da seyir tepesinde önce tartıştığı Semra Yılmaz'ı ardından cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Osman A., gazetecilere, "Pişmanım" dedi. Osman A., daha son...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong