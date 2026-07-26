MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk etapları başarıyla geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısında bir kez daha hünerlerini sergiliyor. Hatırlanacağı gibi ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten olmuştu. Bu akşam ise izleyiciler, ana kadroya dahil olacak 9. ismin kim olacağını merak ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümün ardından kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda yarışmacılar hayallerine bir adım daha yaklaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz bölümde başarılı performansıyla Nurten, ana kadroya giren 8. yarışmacı olmuştu. 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde ise gözler ana kadroya katılacak 9. yarışmacıya çevrildi. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ana kadroya girecek 9. yarışmacı, bölümün final etabının ardından belli olacak.
Ana kadroya giren 9. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal