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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. İkinci grupta mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergiliyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya giren 9. yarışmacı belli olurken, bu akşam ikinci grubun son bileti sahibini bulacak. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı ana kadroya adını yazdıracak. Peki, MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 23:14 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden sürüyor. İkinci grubun son yarışmacıları, ana kadroya kalabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümün ardından ikinci grubun son bileti de sahibini bulacak ve ana kadroda yer alacak 10. yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz Pazartesi MasterChef ana kadroya kim girdi, 10. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ikinci grubun son yarışmacısı, final etabının ardından belli olacak.

        Ana kadroya giren 10. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir. Kazanan ismi ve tüm detayları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        4

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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