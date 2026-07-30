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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 30 Temmuz Perşembe tarihli yeni bölümünde, üçüncü grubun yarışmacıları ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda başarılı olan isim, MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı olacak. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef kim kazandı?", "30 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 23:15 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de ana kadro için önlük yarışı sürüyor. Her bölümde zorlu etapları başarıyla tamamlayan yarışmacılar, şeflerden tam not alarak ana kadroya adını yazdırıyor. 30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ise üçüncü grubun ikinci yarışmacısı belirleniyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler…

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI? 30 TEMMUZ 2026

        MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin verdiği zorlu etaplarda ter döktü.

        Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. isim olacak.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, üçüncü grubun ikinci yarışmacısı ana kadroya seçilecek.

        Ana kadroya giren 12. yarışmacının ismi, şeflerin final değerlendirmesinin ardından belli olacak.

        Ana kadroya giren yarışmacı açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        5

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        6

        3. GRUP

        Tolga

        7

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar, Betül, Esra, Faruk, Nesibe oldu.

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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