Film sahnesi değil kasklı dehşet: Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin'de, 80 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen, kasklı ve eldivenli bir adamın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynu kırılmak istendi, ardından feci şekilde darp edildi. Olay anı kameraya yansırken saldırıda ağır yaralanan Belen yoğun bakımda tedaviye alınırken, şüpheli 47 yaşındaki A.K... Daha Fazla Göster Mersin'de, 80 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen, kasklı ve eldivenli bir adamın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynu kırılmak istendi, ardından feci şekilde darp edildi. Olay anı kameraya yansırken saldırıda ağır yaralanan Belen yoğun bakımda tedaviye alınırken, şüpheli 47 yaşındaki A.K., polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla tespit edilip yakalanıp tutuklandı(İHA) Daha Az Göster