MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 30 Temmuz Perşembe tarihli yeni bölümünde, üçüncü grubun yarışmacıları ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda başarılı olan isim, MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı olacak. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef kim kazandı?", "30 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı…
MasterChef Türkiye'de ana kadro için önlük yarışı sürüyor. Her bölümde zorlu etapları başarıyla tamamlayan yarışmacılar, şeflerden tam not alarak ana kadroya adını yazdırıyor. 30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan bölümde ise üçüncü grubun ikinci yarışmacısı belirleniyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler…
MASTERCHEF KİM KAZANDI? 30 TEMMUZ 2026
MasterChef Türkiye'nin 30 Temmuz 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin verdiği zorlu etaplarda ter döktü.
Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. isim olacak.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, üçüncü grubun ikinci yarışmacısı ana kadroya seçilecek.
Ana kadroya giren 12. yarışmacının ismi, şeflerin final değerlendirmesinin ardından belli olacak.
Ana kadroya giren yarışmacı açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar, Betül, Esra, Faruk, Nesibe oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma