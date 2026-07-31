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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 13. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 13. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 31 Temmuz 2026 tarihli yeni bölümünde ana kadroya girecek 13. yarışmacı belli oluyor. Üçüncü grubun üçüncü yarışmacısının belirleneceği gecede yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu etapları geçebilmek için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Bir önceki bölümde Muhammed, başarılı performansıyla MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan 12. isim olmuştu. Yeni bölümde ise gözler ana kadroya katılacak 13. yarışmacıya çevrildi. Peki, MasterChef kim kazandı, 31 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 13. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 23:18 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Her bölümde bir yarışmacının hayallerine kavuştuğu yarışmada bu kez üçüncü grubun üçüncü ismi ana kadroya adını yazdıracak. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef ana kadrosuna katılacak. Bir önceki bölümde Muhammed'in ana kadroya seçilmesiyle kadrodaki yarışmacı sayısı 12'ye yükselmişti. Peki, 31 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne ilişkin son gelişmeler...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'nin 31 Temmuz 2026 tarihli bölümünde ana kadroya giren 13. yarışmacı, programın final etabının tamamlanmasının ardından belli olacak.

        Ana kadroya giren 13. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'nin bir önceki bölümünde gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Muhammed, ana kadroya katılan 12. yarışmacı olmuştu.

        Muhammed'in başarılı performansı hem şeflerden tam not almış hem de ana kadro yolunda önemli bir başarı getirmişti.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        5

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        6

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        7

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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