MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 13. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 31 Temmuz 2026 tarihli yeni bölümünde ana kadroya girecek 13. yarışmacı belli oluyor. Üçüncü grubun üçüncü yarışmacısının belirleneceği gecede yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu etapları geçebilmek için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor. Bir önceki bölümde Muhammed, başarılı performansıyla MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan 12. isim olmuştu. Yeni bölümde ise gözler ana kadroya katılacak 13. yarışmacıya çevrildi. Peki, MasterChef kim kazandı, 31 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, 13. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürüyor. Her bölümde bir yarışmacının hayallerine kavuştuğu yarışmada bu kez üçüncü grubun üçüncü ismi ana kadroya adını yazdıracak. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef ana kadrosuna katılacak. Bir önceki bölümde Muhammed'in ana kadroya seçilmesiyle kadrodaki yarışmacı sayısı 12'ye yükselmişti. Peki, 31 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne ilişkin son gelişmeler...
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 13. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 31 Temmuz 2026 tarihli bölümünde ana kadroya giren 13. yarışmacı, programın final etabının tamamlanmasının ardından belli olacak.
Ana kadroya giren 13. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 12. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin bir önceki bölümünde gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Muhammed, ana kadroya katılan 12. yarışmacı olmuştu.
Muhammed'in başarılı performansı hem şeflerden tam not almış hem de ana kadro yolunda önemli bir başarı getirmişti.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma