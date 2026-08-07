MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısına çıktı. Dördüncü grubun üçüncü yarışmacısını belirleyecek mücadelede birbirinden iddialı isimler önlük almak için kıyasıya yarıştı. Bir önceki bölümde başarılı performansıyla Bahar, MasterChef ana kadrosuna giren 17. yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve ana kadroya giren 18. yarışmacı...
MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümünde ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Dördüncü grupta yer alan yarışmacılar, şeflerden tam not alarak önlüğün sahibi olabilmek için iki etapta mücadele ediyor. Son bölümde ana kadroya giren 17. isim Bahar olurken, yeni bölümde 18. yarışmacının kim olacağı büyük merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde gelişmeler...
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde dördüncü grubun üçüncü yarışmacısı ana kadroya seçildi.
MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran oldu.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
4. GRUP
Simge
Bahar
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar
Buse
Tolgahan
Sultan
oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma