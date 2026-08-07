MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümünde ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Dördüncü grupta yer alan yarışmacılar, şeflerden tam not alarak önlüğün sahibi olabilmek için iki etapta mücadele ediyor. Son bölümde ana kadroya giren 17. isim Bahar olurken, yeni bölümde 18. yarışmacının kim olacağı büyük merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde gelişmeler...