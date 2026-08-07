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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısına çıktı. Dördüncü grubun üçüncü yarışmacısını belirleyecek mücadelede birbirinden iddialı isimler önlük almak için kıyasıya yarıştı. Bir önceki bölümde başarılı performansıyla Bahar, MasterChef ana kadrosuna giren 17. yarışmacı olmuştu. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve ana kadroya giren 18. yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümünde ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Dördüncü grupta yer alan yarışmacılar, şeflerden tam not alarak önlüğün sahibi olabilmek için iki etapta mücadele ediyor. Son bölümde ana kadroya giren 17. isim Bahar olurken, yeni bölümde 18. yarışmacının kim olacağı büyük merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ağustos Perşembe MasterChef ana kadroya kim girdi, 18. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde gelişmeler...

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümünde dördüncü grubun üçüncü yarışmacısı ana kadroya seçildi.

        MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran oldu.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        4

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        5

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        4. GRUP

        Simge

        Bahar

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar

        Buse

        Tolgahan

        Sultan

        oldu.

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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