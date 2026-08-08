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        Haberler Bilgi MasterChef dün akşam son bölümde kim kazandı? 7 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef dün akşam son bölümde kim kazandı? 7 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girme mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk üç grubun ardından dördüncü grupta da yarışmacılar ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Bir önceki bölümde Şükran, performansıyla ana kadroya giren 18. yarışmacı olmuştu. Yeni bölümde ise dördüncü grubun dördüncü yarışmacısı belli oldu. İzleyiciler, yarışmanın ardından ana kadroya giren 19. yarışmacının kim olduğunu merak ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 7 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi, 19. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve ana kadroya giren 19. yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmacılar büyük ödül olan ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 7 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi, 19. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan oldu.

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        4

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        5

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        6

        4. GRUP

        Simge

        Bahar

        Şükran

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar

        Buse

        Tolgahan

        Sultan

        oldu.

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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