MasterChef dün akşam son bölümde kim kazandı? 7 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girme mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk üç grubun ardından dördüncü grupta da yarışmacılar ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Bir önceki bölümde Şükran, performansıyla ana kadroya giren 18. yarışmacı olmuştu. Yeni bölümde ise dördüncü grubun dördüncü yarışmacısı belli oldu. İzleyiciler, yarışmanın ardından ana kadroya giren 19. yarışmacının kim olduğunu merak ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 7 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi, 19. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar ve ana kadroya giren 19. yarışmacı...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmacılar büyük ödül olan ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 7 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi, 19. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan oldu.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
4. GRUP
Simge
Bahar
Şükran
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar
Buse
Tolgahan
Sultan
oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe oldu.