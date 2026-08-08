MasterChef dün akşam son bölümde kim kazandı? 7 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmacılar büyük ödül olan ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Peki, MasterChef kim kazandı, 7 Ağustos Cuma MasterChef ana kadroya kim girdi, 19. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...