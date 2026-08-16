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        Haberler Bilgi MEB-AGS ve ÖABT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 AGS sonuçları açıklandı mı? ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        MEB-AGS ve ÖABT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 AGS sonuçları açıklandı mı? ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        2026 MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasının ardından öğretmen adaylarının gözü sonuç açıklamasına çevrildi. Sınav performansını ve elde ettiği puanı öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemini ve resmi duyurularını yakından takip ediyor. Sonuç tarihinin sınav takviminde yer almasıyla birlikte sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı da merak konusu oldu. Peki, 2026 AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM takvimine göre AGS sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Öğretmenlik hedefiyle 2026 MEB-AGS ve ÖABT’ye giren binlerce aday için sınav maratonunun ardından sonuç bekleyişi başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netleşirken, adaylar puanlarını hangi ekrandan sorgulayabileceklerini araştırıyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğretmen adayları sınav performanslarını ve elde ettikleri puanları öğrenebilecek. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre merak edilen detaylar…

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        MEB-AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre MEB-AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

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        AGS 2026 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak puanlarına ulaşabilecek. Sorgulama ekranında sınav sonucu ile birlikte değerlendirmeye ilişkin ayrıntılar da görüntülenebilecek.

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        ÖABT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        ÖABT sonuçları, ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden sorgulanacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik/YU numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

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