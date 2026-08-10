LGS 1. nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yaşanan erişim problemiyle karşılaştı. MEB’in resmi adresine girmeye çalışan kullanıcılar sayfanın yüklenmediğini bildirirken, sosyal medyada da erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. meb.gov.tr üzerinden yapılan girişlerde “Service Unavailable” uyarısının görülmesi, sonuçlarını sorgulamak isteyen adayların işlemlerini aksattı. Sorunun yalnızca masaüstü cihazlarla sınırlı kalmadığı, mobil erişimde de benzer problemler yaşandığı belirtiliyor. Peki MEB sitesi neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? LGS 1. nakil sonuçları ilan edildi mi ve sonuç ekranına nasıl ulaşılabilir? İşte meb.gov.tr’de yaşanan erişim problemine ilişkin ayrıntılar...