SON DAKİKA: MEB ÇÖKTÜ MÜ? 10 Ağustos 2026 Bugün meb.gov.tr neden çöktü? LGS 1. nakil sonuçları neden açılmıyor, sorun düzeldi mi?
LGS 1. nakil sonuçlarının gündeme geldiği saatlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde erişim problemi yaşanıyor. meb.gov.tr adresine ulaşmak isteyen bazı kullanıcılar sayfanın açılmadığını belirtirken, sosyal medyada da benzer şikayetler paylaşılıyor. Siteye giriş denemelerinde "503 Service Unavailable" uyarısıyla karşılaşılırken, erişim sorununun mobil cihazlarda da devam ettiği görülüyor. Yaşanan problem nedeniyle LGS nakil sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler ve veliler, sonuç ekranına ulaşmakta güçlük çekiyor. Peki MEB'in internet sitesi neden açılmıyor, meb.gov.tr çöktü mü? LGS 1. nakil sonuçları yayımlandı mı, sonuçlara neden erişilemiyor? İşte yaşanan erişim sorununa ilişkin merak edilenler...
LGS 1. nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yaşanan erişim problemiyle karşılaştı. MEB’in resmi adresine girmeye çalışan kullanıcılar sayfanın yüklenmediğini bildirirken, sosyal medyada da erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. meb.gov.tr üzerinden yapılan girişlerde “Service Unavailable” uyarısının görülmesi, sonuçlarını sorgulamak isteyen adayların işlemlerini aksattı. Sorunun yalnızca masaüstü cihazlarla sınırlı kalmadığı, mobil erişimde de benzer problemler yaşandığı belirtiliyor. Peki MEB sitesi neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? LGS 1. nakil sonuçları ilan edildi mi ve sonuç ekranına nasıl ulaşılabilir? İşte meb.gov.tr’de yaşanan erişim problemine ilişkin ayrıntılar...
MEB ÇÖKTÜ MÜ, MEB.GOV.TR SORUN MU VAR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi meb.gov.tr’ye şu sıralarda erişim sağlanamıyor. LGS 1. nakil tercih sonuçlarının saat 10.00 itibarıyla açıklanmasının ardından sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar siteye girişte sorun yaşadıklarını bildirdi.
MEB NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR?
meb.gov.tr erişim probleminin hem masaüstü hem de mobil cihazlarda görüldüğü belirtilirken, Bakanlıktan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
5-8 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 1. nakil tercih başvurularının sonuçları bugün erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini kullanarak sonuç sorgulama ekranı üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenebiliyor.