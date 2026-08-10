MEB DUYURDU! Liseler ne zaman açılıyor? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile liseler hangi gün başlayacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

LGS 2026 yerleştirme sürecinde sonuçların açıklanması ve ilk nakil döneminin tamamlanmasıyla öğrencilerin gündemi yeni eğitim yılına çevrildi. Liseye kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile aileleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini ve tatil takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvimde okulların açılacağı günün yanı sıra ara tatiller ve yarıyıl tatilinin tarihleri de belli oldu. Yeni eğitim döneminde lise sıralarında ilk kez yerini alacak öğrenciler ise derslerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki 2026-2027 eğitim öğretim yılında liseler ne zaman açılacak? İlk ders zili hangi gün çalacak? İşte MEB çalışma takviminde yer alan okul açılış ve tatil tarihleri...