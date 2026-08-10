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        Haberler Bilgi Gündem MEB DUYURDU! Liseler ne zaman açılıyor? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile liseler hangi gün başlayacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        MEB DUYURDU! Liseler ne zaman açılıyor? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile liseler hangi gün başlayacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        2026 LGS yerleştirme ve 1. nakil sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin yeni eğitim yılına ilişkin merakı da arttı. Hangi liseye yerleştiğini öğrenen öğrenciler ve veliler, şimdi 2026-2027 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takviminde okulların açılış tarihiyle birlikte birinci ve ikinci ara tatil ile yarıyıl tatiline ilişkin tarihler de yer alıyor. Özellikle bu yıl liseye başlayacak öğrenciler, ilk ders zilinin çalacağı günü merak ediyor. Peki liseler ne zaman açılacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB takvimine göre okulların açılış ve tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        LGS 2026 yerleştirme sürecinde sonuçların açıklanması ve ilk nakil döneminin tamamlanmasıyla öğrencilerin gündemi yeni eğitim yılına çevrildi. Liseye kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile aileleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini ve tatil takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvimde okulların açılacağı günün yanı sıra ara tatiller ve yarıyıl tatilinin tarihleri de belli oldu. Yeni eğitim döneminde lise sıralarında ilk kez yerini alacak öğrenciler ise derslerin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki 2026-2027 eğitim öğretim yılında liseler ne zaman açılacak? İlk ders zili hangi gün çalacak? İşte MEB çalışma takviminde yer alan okul açılış ve tatil tarihleri...

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        LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

        MEB 2026-2027 Eğitim öğretim yılı takvimine göre liseler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak.

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        ARA TATİLLER NE ZAMAN?

        Liselerde birinci ara tatil, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

        İkinci dönemdeki ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

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        15 TATİL NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027’de başlayacak ve 5 Şubat 2027’de sona erecek.

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