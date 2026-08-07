METEOR YAĞMURUNA GERİ SAYIM! 2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzü tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru için gözlem dönemi yaklaşıyor. Dünya'nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıkların arasından geçmesiyle ortaya çıkan bu etkileyici doğa olayı, 2026 yazında da gece gökyüzünü hareketlendirecek. Meteorların en yoğun görüleceği zaman aralığı, izlemek için en uygun saatler ve Türkiye'den gözlemin mümkün olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu. Peki 2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman zirve yapacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte gökyüzü şölenine ilişkin öne çıkan ayrıntılar…
Ağustos gecelerinin en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Dünya’nın, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı parçacık bulutunun içinden geçmesiyle oluşan meteorlar, 2026’da da gece boyunca etkileyici görüntüler oluşturacak. Zirve tarihinin yaklaşmasıyla birlikte en yoğun gözlem saatleri ve Türkiye’de ışık kirliliğinin daha az olduğu izleme noktaları araştırılmaya başlandı. Peki Perseid meteor yağmuru hangi tarihte en güçlü seviyesine ulaşacak ve en iyi nereden izlenebilecek? İşte 2026 Perseid meteor yağmuruna dair öne çıkan bilgiler…
PERSEİD METEOR YAĞMURU 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Astronomi meraklılarının her yıl ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz’da başlayan etkinliğini 24 Ağustos 2026’ya kadar sürdürecek.
Gökyüzündeki meteor hareketliliğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı dönem ise 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece olacak. Bu saatlerde çok sayıda akanyıldızın peş peşe görülmesi bekleniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA ZİRVE YAPACAK?
Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenler için en uygun zaman, 12 Ağustos gecesi saat 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanan dönem olacak.
Gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilecek.
Hava koşullarının uygun olması halinde İstanbul’dan Van’a, Ankara’dan Antalya ve İzmir’e kadar ülkenin pek çok noktasında meteor geçişleri takip edilebilecek. Şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği yüksek bölgelerde ise saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.