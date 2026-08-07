METEOR YAĞMURUNA GERİ SAYIM! 2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den görülecek mi?

Ağustos gecelerinin en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Dünya’nın, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı parçacık bulutunun içinden geçmesiyle oluşan meteorlar, 2026’da da gece boyunca etkileyici görüntüler oluşturacak. Zirve tarihinin yaklaşmasıyla birlikte en yoğun gözlem saatleri ve Türkiye’de ışık kirliliğinin daha az olduğu izleme noktaları araştırılmaya başlandı. Peki Perseid meteor yağmuru hangi tarihte en güçlü seviyesine ulaşacak ve en iyi nereden izlenebilecek? İşte 2026 Perseid meteor yağmuruna dair öne çıkan bilgiler…