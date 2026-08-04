İspanya'da göçmen krizi! 60 bin kişi ceuta'ya neden akın etti? Avrupa'da Schengen çöküyor mu? 2050'de nasıl bir Türkiye olacak? Erkekler mi, kadınlar mı uzun ömürlü? Uzun ömrün bedeli hastalık mı? Kim daha sağlıklı ömür sürdürüyor? Tercihte artık her şey sil baştan mı? Meslek değil disiplin mi seçil... Daha Fazla Göster

İspanya'da göçmen krizi! 60 bin kişi ceuta'ya neden akın etti? Avrupa'da Schengen çöküyor mu? 2050'de nasıl bir Türkiye olacak? Erkekler mi, kadınlar mı uzun ömürlü? Uzun ömrün bedeli hastalık mı? Kim daha sağlıklı ömür sürdürüyor? Tercihte artık her şey sil baştan mı? Meslek değil disiplin mi seçilmeli? "Yeni Nesil Tercih"in şifreleri ne? Çocuk yetiştirmek neden zorlaştı? Ateşin doğası mı değişti? Değişen ne; insan mı, iklim mi? Alevler gökyüzünü nasıl etkiliyor? Ateş bulutlarından neden korkmalıyız? 50 yıl sonra nasıl bir iklim olacak? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu;Habertürk Yazarı Oray Eğin, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi - Sosyolog Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Akademisyen - Eğitimci Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay anlattı. Daha Az Göster