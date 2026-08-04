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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıtta dev indirim beklentisi! Motorine indirim mi geliyor? 4 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıtta dev indirim beklentisi! Motorine indirim mi geliyor? 4 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre mazotun litre fiyatında 6,37 TL'lik indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansıması halinde son dönemin en dikkat çeken akaryakıt fiyat değişimlerinden biri gerçekleşecek. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Peki, motorine indirim mi geliyor, mazota ne kadar indirim gelecek ve dizel indirimi pompaya ne zaman yansıyacak? İşte 4 Ağustos 2026 Salı İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        1

        Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorin kullanıcılarını sevindirecek önemli bir indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirim uygulanması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 5 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla pompaya yasıması bekleniyor. Peki, Motorine indirim mi geliyor? Mazota ne kadar indirim gelecek, pompaya ne zaman yansıyacak? İşte 4 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar...

        2

        MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 6,37 TL tutarında indirim bekleniyor.

        Söz konusu indirimin, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması öngörülüyor. Dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemesini tamamlamasının ardından yeni tarifelerin pompaya yansıması bekleniyor.

        3

        MAZOTA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

        Beklenen fiyat değişikliğine göre motorinin litre fiyatında 6,37 TL indirim uygulanacak.

        İndirimin hayata geçmesi halinde araç sahipleri pompada önemli ölçüde daha düşük fiyatlarla motorin satın alabilecek.

        4

        İNDİRİM POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?

        Beklenen indirim, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren uygulanacak.

        Akaryakıt istasyonlarında yeni fiyatlar gece yarısından sonra geçerli olacak.

        5

        LPG'YE ZAM GELDİ!

        Otogaz (LPG) fiyatlarına 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 TL zam geldi.

        Zam kararının pompaya yansımasıyla birlikte LPG kullanan araç sahipleri yeni tarifeden yakıt alacak. Fiyat değişikliği, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

        6

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 67.24 TL

        Motorin: 80.02 TL

        LPG: 33.79 TL

        7

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 67.08 TL

        Motorin: 80.87 TL

        LPG: 33.19 TL

        8

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 68.20 TL

        Motorin: 82.14 TL

        LPG: 33.89 TL

        9

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 68.50 TL

        Motorin: 82.42 TL

        LPG: 33.79 TL

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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