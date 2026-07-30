Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam var mı, mazota ne kadar zam gelecek? İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam var mı, mazota ne kadar zam gelecek? İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorin fiyatları yeniden yükselecek. Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını ve zam kararının ne zaman uygulanacağını yakından takip ediyor. Peki, motorine zam var mı, mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek ve yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İşte 30 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 20:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Son dönemde küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle pompaya yansıyan fiyat değişikliklerine bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında önemli bir artış öngörülüyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek ve benzine zam gelecek mi? İşte benzin, mazot, LPG pompa fiyatları...

        2

        MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.

        Beklenen artışın ardından motorin fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebilecek.

        3

        ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Beklenen fiyat artışının 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

        Dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemelerini tamamlamasının ardından yeni motorin fiyatları illere göre tabelalara yansıyacak.

        4

        BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

        5

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 67.10 TL

        Motorin: 77.21 TL

        LPG: 31.19 TL

        6

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 66.94 TL

        Motorin: 77.06 TL

        LPG: 30.59 TL

        7

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 68.06 TL

        Motorin: 78.32 TL

        LPG: 31.29 TL

        8

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 68.35 TL

        Motorin: 78.60 TL

        LPG: 31.19 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 30 Temmuz 2026 (Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor)

        Orman yangınlarıyla mücadele. Habertürk ekibi yangın bölgesinde. Ekipler ve vatandaşlar omuz omuza. Avrupa'da sıcak hava dalgası. Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak? Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. Beyaz Saray'da Trump-Zelenski görüşmesi. Meclis'te terörsüz Türkiye görüşmesi. Dervişoğlu'ndan çerç...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı