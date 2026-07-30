Motorine zam var mı, mazota ne kadar zam gelecek? İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorin fiyatları yeniden yükselecek. Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını ve zam kararının ne zaman uygulanacağını yakından takip ediyor. Peki, motorine zam var mı, mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek ve yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İşte 30 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları..
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Son dönemde küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle pompaya yansıyan fiyat değişikliklerine bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında önemli bir artış öngörülüyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek ve benzine zam gelecek mi? İşte benzin, mazot, LPG pompa fiyatları...
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 liranın üzerinde zam yapılması bekleniyor.
Beklenen artışın ardından motorin fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre farklılık gösterebilecek.
ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Beklenen fiyat artışının 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemelerini tamamlamasının ardından yeni motorin fiyatları illere göre tabelalara yansıyacak.
BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL