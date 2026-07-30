Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Son dönemde küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle pompaya yansıyan fiyat değişikliklerine bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında önemli bir artış öngörülüyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek ve benzine zam gelecek mi? İşte benzin, mazot, LPG pompa fiyatları...