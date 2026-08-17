MÜGE ANLI YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün, saat kaçta başlayacak?
Yaz döneminin sonuna yaklaşılırken televizyon ekranlarında yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. ATV'nin uzun soluklu gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başlarken, izleyicilerin merakla beklediği yayın tarihi de açıklandı. Kayıp kişilerin bulunmasından faili meçhul olayların aydınlatılmasına kadar birçok dosyayı gündeme taşıyan programın yeni sezonda ne zaman ekrana döneceği araştırılıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, yeni sezonun ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak? İşte programın dönüş tarihine ilişkin ayrıntılar…
Televizyonlarda yeni yayın döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündüz kuşağı programlarının dönüş tarihleri de araştırılmaya başlandı. Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon takvimi belli oldu. Kayıp dosyaları, çözülemeyen olaylar ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran vakaları ele alan programın ekrana döneceği tarih, takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuna ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte yeni yayın dönemine ilişkin detaylar…
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi netleşti. Yaz arasının sona ermesiyle birlikte yeni sezona başlayacak program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak.
MÜGE ANLI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Yeni sezonda da dikkat çeken dosyaları, kayıp olaylarını ve çözüm bekleyen vakaları ekrana taşıyacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, aynı yayın saatinde izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek.
Program, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.