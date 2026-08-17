MÜGE ANLI YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Televizyonlarda yeni yayın döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündüz kuşağı programlarının dönüş tarihleri de araştırılmaya başlandı. Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon takvimi belli oldu. Kayıp dosyaları, çözülemeyen olaylar ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran vakaları ele alan programın ekrana döneceği tarih, takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuna ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte yeni yayın dönemine ilişkin detaylar…