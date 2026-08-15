NOW TV frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A NOW TV frekans ayarı nasıl yapılır?

NOW TV KANAL TARAMA ADIMLARI

1. Uydu kurulum menüsünü açın

Kumandadan Menü, Ayarlar, Kurulum veya cihazınızdaki benzer uydu ayarları bölümüne girin.

2. Manuel kanal aramayı seçin

Cihazın menüsünde bulunan Manuel Arama, Tek Kanal Arama, Kanal Ekleme veya TP Arama seçeneklerinden uygun olanı açın.

3. Türksat 4A'yı seçin

Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazın menüsünde yer alan Türksat 42°E seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

4. NOW TV HD frekans bilgilerini girin

HD yayın için;

* Frekans: 12329

* Polarizasyon: H (Yatay)

* Symbol Rate: 6666

* FEC: 2/3 bilgilerini girin.

5. Kanal taramasını başlatın

Arama seçeneğini çalıştırarak kanal taramasını başlatın. Tarama tamamlandıktan sonra bulunan NOW TV kanalını kaydedin.

NOW'ın resmi anlatımında da uydu alıcısının modeline göre “Aramayı başlat” veya “TP Tara” seçenekleriyle taramanın başlatılabileceği belirtiliyor. Ayrıca bazı uydu alıcılarında FEC için ayrı bir alan bulunmayabileceği ve bu durumda FEC değerinin girilmesine gerek olmadığı ifade ediliyor.