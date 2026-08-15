NOW TV frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A NOW TV frekans ayarı nasıl yapılır?
NOW TV frekans bilgileri, kanalı uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türksat 4A üzerinden NOW TV yayınlarına ulaşmak isteyenler, güncel frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC değerlerini merak ediyor. İşte 2026 NOW TV frekans bilgileri ve kanal ayarlama adımları…
NOW TV yayınlarını televizyonunda bulamayan veya kanal listesini yenilemek isteyen izleyiciler, Türksat 4A güncel NOW TV frekans bilgilerini araştırıyor. NOW TV'nin HD ve SD yayınlarına ulaşmak için uydu alıcısına doğru frekans bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Peki, NOW TV frekans ayarı nasıl yapılır? Türksat 4A NOW TV frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC bilgileri neler? İşte güncel NOW TV frekans bilgileri...
NOW TV TÜRKSAT 4A HD FREKANS BİLGİLERİ
NOW TV'nin resmi uydu bilgilerinde HD yayın için kullanılan değerler şu şekilde belirtiliyor:
Uydu: Türksat 4A Frekans: 12329 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Symbol Rate: 6666 FEC: 2/3 Yayın: HD Şifre: Şifresiz
NOW TV HD yayınını uydu alıcısında bulmak isteyenlerin 12329 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 6666 Symbol Rate ve 2/3 FEC değerlerini kullanması gerekiyor. NOW'ın resmi uydu ayarları sayfasında bu değerler doğrudan yer alıyor.
NOW TV TÜRKSAT 4A HD FREKANS BİLGİLERİ
NOW TV'nin resmi uydu bilgilerinde HD yayın için kullanılan değerler şu şekilde belirtiliyor:
Uydu: Türksat 4A Frekans: 12329 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Symbol Rate: 6666 FEC: 2/3 Yayın: HD Şifre: Şifresiz
NOW TV HD yayınını uydu alıcısında bulmak isteyenlerin 12329 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 6666 Symbol Rate ve 2/3 FEC değerlerini kullanması gerekiyor. NOW'ın resmi uydu ayarları sayfasında bu değerler doğrudan yer alıyor.
NOW TV TÜRKSAT 4A SD FREKANS BİLGİLERİ
NOW TV'nin SD yayını için kullanılan güncel değerler ise şöyle:
Uydu: Türksat 4A Frekans: 12336 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Symbol Rate: 5520 FEC: 3/4 Yayın: SD
NOW'ın resmi uydu bilgilerinde SD yayın için 12336 MHz, Yatay, 5520 Symbol Rate ve 3/4 FEC değerleri belirtiliyor.
NOW TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
NOW TV'yi uydu alıcısına manuel olarak eklemek için öncelikle kumandadan Menü veya Kurulum bölümüne girilmesi gerekiyor.
Cihazın marka ve modeline göre menü isimleri değişebilir. Bu bölümde Kanal Arama, Manuel Arama, Kanal Ekleme, El ile Arama veya benzeri seçeneklerden uygun olan seçilmeli.
NOW TV HD için şu bilgiler girilmeli:
* Frekans: 12329 MHz
* Polarizasyon: H (Yatay)
* Symbol Rate: 6666
* FEC: 2/3
Bilgiler girildikten sonra kanal taraması başlatılmalı ve bulunan NOW TV yayını kanal listesine kaydedilmeli.
NOW TV KANAL TARAMA ADIMLARI
1. Uydu kurulum menüsünü açın
Kumandadan Menü, Ayarlar, Kurulum veya cihazınızdaki benzer uydu ayarları bölümüne girin.
2. Manuel kanal aramayı seçin
Cihazın menüsünde bulunan Manuel Arama, Tek Kanal Arama, Kanal Ekleme veya TP Arama seçeneklerinden uygun olanı açın.
3. Türksat 4A'yı seçin
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazın menüsünde yer alan Türksat 42°E seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.
4. NOW TV HD frekans bilgilerini girin
HD yayın için;
* Frekans: 12329
* Polarizasyon: H (Yatay)
* Symbol Rate: 6666
* FEC: 2/3 bilgilerini girin.
5. Kanal taramasını başlatın
Arama seçeneğini çalıştırarak kanal taramasını başlatın. Tarama tamamlandıktan sonra bulunan NOW TV kanalını kaydedin.
NOW'ın resmi anlatımında da uydu alıcısının modeline göre “Aramayı başlat” veya “TP Tara” seçenekleriyle taramanın başlatılabileceği belirtiliyor. Ayrıca bazı uydu alıcılarında FEC için ayrı bir alan bulunmayabileceği ve bu durumda FEC değerinin girilmesine gerek olmadığı ifade ediliyor.
NOW TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?
NOW TV HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenler için güncel bilgiler 12329 MHz, H (Yatay), 6666 Symbol Rate ve 2/3 FEC olarak öne çıkıyor. NOW'ın resmi uydu bilgilerinde HD yayın için bu değerler yer alıyor.
NOW TV'nin SD yayını için ise 12336 MHz, H (Yatay), 5520 Symbol Rate ve 3/4 FEC bilgileri kullanılıyor.
*Türksat'ın resmi frekans listesinde NOW TV HD yayını 12328 MHz olarak yer alırken, NOW TV'nin kendi resmi uydu bilgilerinde HD yayın frekansı 12329 MHz olarak belirtiliyor. Kanal ayarı yapılırken NOW TV'nin resmi uydu bilgileri esas alınabilir.
NOW TV TÜRKSAT 4A'DA MI?
NOW TV'nin uydu yayınları Türksat 4A üzerinden izlenebiliyor. HD yayın için 12329 H 6666 2/3, SD yayın için ise 12336 H 5520 3/4 değerleri kullanılıyor. Kanalı uydu alıcısında bulamayan izleyiciler, cihazlarının manuel arama bölümünden güncel NOW TV frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapabilir.