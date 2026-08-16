Öğrenci affında yeni gelişme! Eski öğrenci affından yararlananlar yeni aftan yararlanabilecek mi, başvurular ne zaman?
2026-2027 öğrenci affında yeni gelişme yaşandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, önceki yıllarda çıkarılan öğrenci aflarından yararlananların da yeni öğrenci affına başvurabileceğini açıkladı. Öğrenci affı başvuruları için son tarih ise 9 Aralık 2026 olacak. Peki, Öğrenci affı başvuruları ne zaman başlayacak, eski öğrenci affından yararlananlar yeni aftan yararlanabilecek mi? İşte, 2026 öğrenci affında son durum…
Üniversiteye yeniden dönmek isteyen binlerce öğrencinin yakından takip ettiği 2026 öğrenci affında yeni detaylar belli oldu. 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, daha önceki öğrenci aflarından yararlananların da yeni aftan faydalanabileceğini bildirdi. Önceki aftan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Öğrenci affı kapsamında başvurular için tanınan 4 aylık süre 9 Aralık 2026'da sona erecek. İşte 2026-2027 öğrenci affında son durum, başvuru tarihi ve kapsamla ilgili güncel bilgiler...
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 öğrenci affı düzenlemesi 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilgili üniversiteye yapılacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak açıklandı.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenleme; hazırlık, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitimde çeşitli nedenlerle öğrencilik hakkını kaybedenleri kapsıyor. Üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramayan adaylar da şartları taşımaları halinde aftan yararlanabilecek.
KİMLER ÖĞRENCİ AFFI KAPSAMI DIŞINDA?
Bazı suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları bunlar arasında yer alıyor. Sahte belge nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutuluyor.
KAPANAN BÖLÜMLERDE NE OLACAK?
Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programın kapanması halinde üniversite tarafından eşdeğer bir programa kayıt imkanı sağlanabilecek. Eşdeğer program belirlenirken ilgili programın koşulları ve öğrencinin puan durumu dikkate alınacak.
YATAY GEÇİŞ HAKKI VAR MI?
Öğrenci affıyla üniversiteye dönenler, gerekli şartları taşımaları halinde yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Öğrencilerin öncelikle ilişiklerinin kesildiği programa veya bu programın kapanması halinde eşdeğer programa kayıt yaptırması gerekecek.
AÇIKÖĞRETİME GEÇİŞ MÜMKÜN MÜ?
Şartları taşıyan öğrenciler, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.
ASKERDE OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapan öğrenciler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bu öğrencilerin terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili üniversiteye başvuru yapması gerekiyor.
SON SINIFLARA EK SINAV HAKKI
Azami öğrenim süresini dolduran ve mezuniyet için son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verildi. Ara sınıf öğrencileri bu haktan yararlanamayacak.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurular ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacak. Üniversiteler, başvuru sürecine ilişkin usul ve esasları ayrıca duyuracak. Öğrencilerin 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFINDA SON DURUM
2026 öğrenci affı yürürlükte bulunuyor. Yeni açıklamayla daha önceki öğrenci aflarından yararlananların da mevcut aftan faydalanabileceği netleşti. Başvurular için son tarih ise 9 Aralık 2026.