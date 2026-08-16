Üniversiteye yeniden dönmek isteyen binlerce öğrencinin yakından takip ettiği 2026 öğrenci affında yeni detaylar belli oldu. 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, daha önceki öğrenci aflarından yararlananların da yeni aftan faydalanabileceğini bildirdi. Önceki aftan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecek. Öğrenci affı kapsamında başvurular için tanınan 4 aylık süre 9 Aralık 2026'da sona erecek. İşte 2026-2027 öğrenci affında son durum, başvuru tarihi ve kapsamla ilgili güncel bilgiler...